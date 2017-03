Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Omaishoitoon luvassa tukea Jokaisella sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus vähintään kahteen vapaapäivään. Kolme vapaapäivää kuuluu, jos omaishoito esimerkiksi sitoo säännöllisesti myös öisin. Kunnan on huolehdittava hoidettavalle hoitoa omaishoitajan vapaan ajaksi. Kunnalla velvollisuus järjestää tarvittaessa omaishoitajalle hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hyvinvointia tukevia palveluja. Sopimukset vapaapäivistä on tehtävä 1.4.2017 mennessä. Tämä ei edellytä sopimuksen irtisanomista, vaan täsmentämistä. Omaishoitajat saavat valmennusta 1.12018 alkaen. Valtio on luvannut hoidettavan sijaisjärjestelyihin kunnille 95 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2018 lähtien.

Viime heinäkuun alussa voimaan tulleen lain pitäisi parantaa omaishoitajien vapaa- ja sijaishoitojärjestelmää.

Tavoitteena on ollut lain muutoksella parantaa omaishoitajien arjessa selviytymistä. Osa kunnista aikoo kuitenkin heikentää omaishoidon tukea. Omaishoidon käytännöt ovat edelleenkin kirjavia vaihdellen kunnittain.

Esimerkiksi Helsingissä määritellään uudelleen kaikkien lähes 4 000 omaishoitajan sopimukset vuoden 2017 aikana. Virkamiehet päättivät tästä uuden lain varjolla.

Omaishoidon tuen maksuluokat ja tuen kriteerit muuttuivat Helsingissä helmikuun alusta lähtien. Osa omaishoitajista menettää tuen, osalta tukea leikataan ja osalla tuki kasvaa.

Leikkauspäätöstä perustellaan sillä, että pääkaupungin tuet ovat olleet muuta maata korkeampia. Niin ovat kustannuksetkin.

Tippuuko 170 vanhusta omaishoidon tuelta?

Ennen muutosta omaishoitajat saivat tukea neljän maksuluokan mukaan riippuen hoidon vaativuudesta. Uudessa järjestelmässä maksuluokkia on kolme. Myönteistä on, että kriteerit on määritelty erikseen alle 18-vuotiaille ja yli 18-vuotiaille.

Uusi tuen taso määritellään hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Osa nykyisin vähiten tukea saavista tipahtaa tuelta kriteerien kiristyttyä.

Valistuneen arvion mukaan noin 5–10 prosenttia yli 65-vuotiaista asiakkaista menettää omaishoidon tuen Helsingissä. Tukea saa keskimäärin 1 700 yli 65-vuotiasta kuukaudessa eli menettäjiä on noin 170.

Joukossa on muun muassa iäkkäitä, puolisoaan hoitavia omaishoitajia, joille ei enää anneta hoitovastuuta. Tilalle tarjotaan muita palveluja, kuten kotihoitoa.

Ongelma on, että Helsingissä ei ole kotihoitoa ollut tarpeeksi tähänkään saakka.

Arvaamaton muutos maksuluokkiin

Korkeimmasta omaishoidon tuesta leikataan eniten euroja. Aikaisempi 1 631 euron omaishoitajatuki tippuu kahdeksan prosenttia eli lähes 132 euroa kuukaudessa. Uusi tuki on korkeintaan 1 500 euroa.

Korkein tuki edellyttää, että hoidettava tarvitsee runsaasti ympärivuorokautista hoitoa. Myös puolet pienemmän kakkosmaksuluokan tuen ehtona on, että hoito toistuu usein ja on pääsääntöisesti ympärivuorokautista.

Toisessa maksuluokassa tehdään myös kahdeksan prosentin leikkaus, eli 819 euron tuesta leikataan 69 euroa. Uusi tuki on korkeintaan 750 euroa.

Aiempi kakkostason tuki (819 euroa) ja kolmostason tuki (554 euroa) on yhdistetty uudeksi 392 euron alimmaksi tueksi. Kakkostason ja kolmostason tukea saaneet saattavat tippua esimerkiksi uuteen alimpaan luokkaan ja saada 392 euroa.

Hoidon arvioinnin kohteena ovat hoidon vaativuus sekä omaisen kyky toimia omaishoitajana. Hoidon tarvetta arvioidaan toki useiden muidenkin kriteereiden pohjalta.

Ei riitä, että uudistus kokonaisuutena aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistusta. Myös maksuluokkien muutos saattaa aiheuttaa osalle omaishoitajista arvaamattomia seurauksia.

Jo nyt on tehty päätöksiä, joissa kotihoidon tuki on pienentynyt tai loppunut kokonaan

Vapaapäivien lisääminen plussaa

Kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaapäivää. Ympärivuorokautiseen hoitoon sidottu omaishoitaja saa kuukaudessa kolme vapaapäivää.

Aiemmin vain noin kolmanneksella omaishoitajista oli oikeus vapaapäiviin. Päätökset vapaapäivistä tulee tehdä huhtikuuhun mennessä.

Vapaapäivien laajentaminen onkin yksi syy siihen, että omaishoidontukea kohdennetaan aikaisempaa useammin eniten tukea tarvitseville.

Kunnan on huolehdittava hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan ajaksi. Se saa myös päättää hoidosta.

Helsingissä käytetään omaishoitoon tänä vuonna noin 33 miljoonaa, mikä on noin 8,5 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Kuluja lisäävät muun muassa omaishoitajien vapaapäivien korvaavan hoidon järjestäminen.

