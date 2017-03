Lehtikuva/Jussi Nukari

648 opettajaa irtisanottu. Aloituspaikat vähenivät parissa vuodessa 7 000:lla.

Kaikki oppositiopuolueet jättivät perjantaina vihreiden aloitteesta yhteisen välikysymyksen ammatillisen koulutuksen leikkausten aiheuttamista seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Hallitus leikkaa ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa. Niinistön mukaan Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset osuvat voimalla ammatilliseen koulutukseen. Yhteistoimintaneuvottelut on käyty 102 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 648 opettajaa on tähän mennessä irtisanottu. Kaikkiaan vähennystarve on 2 800 henkilötyövuotta.

– Tuhannet työpaikat ovat yhä vaarassa. Yhä useammalle nuorelle toisen asteen koulutus karkaa entistäkin kauemmas, eikä koulutuspaikkoja riitä kaikille. Leikkaukset uhkaavat erityisesti maaseudun ja lähiöiden poikien mahdollisuuksia saavuttaa toisen asteen tutkinto. Suuntaa on käännettävä, jotta koulutus ei eriarvoistu entisestään ja kasvavaa nuorten joukkoa ei syrjäytetä, Niinistö sanoo.

Nuoret miehet hukassa



SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan aloituspaikkojen vähenemisellä, koulutusalojen karsimisella ja koulutuksen saavutettavuuden heikkenemisellä on suora yhteys nuorten syrjäytymisen lisääntymiseen erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella.

– Hallitukselta on aluepolitiikka tässäkin suhteessa hukassa.

Jo nyt viidesosa alle 25-vuotiaista nuorista miehistä ja yli 15 prosenttia nuorista naisista on työn tai koulutuksen ulkopuolella ja 25–54-vuotiaiden miesten keskuudessa työstä ja koulutuksesta syrjäytettyjen kadonneiden työmiesten määrä kasvaa tuhannella vuosittain. Tuoreen EVA-raportin mukaan 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä on pudonnut kokonaan pois työelämästä tai koulutuksesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo lähiopetuksen määrän olevan jo nyt liian vähäinen ammatillisessa koulutuksessa.

– Hallituksen leikkausten myötä se tulee entisestään vähenemään. Lähiopetuksen puute heikentää opetuksen laatua, vaarantaa jatko-opintokelpoisuuden, lisää opintojen keskeyttämisiä ja supistaa opiskelijoiden sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyden kokemusta.