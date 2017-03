Yle Kuvapalvelu

Marko Lönnqvistin ohjaamassa Ulkolinja-dokumentissa Oikea Eurooppa (2017) paneudutaan Unkarin ja Itävallan esimerkkien kautta oikeistopopulismin nousuun Euroopassa. Aiheesta irtoaa monien haastattelujen pohjalta huomionarvoista pohdiskeltavaa.

Ylipäänsä dokumentissa ollaan perustavaa laatua olevien kysymysten äärellä, mitä tulee maanosamme tämänhetkiseen poliittiseen tilaan ja tulevaisuuteen. Lönnqvistin dokkari on hyvä pohjustus lähikuukausien useille tärkeille vaaleille (Hollanti, Saksa, Ranska), joissa osaltaan mitataan myös itse parlamentarismin tilaa.

Itävalta-osuudessa palataan viime kesän presidentinvaaleihin. Samalla paneudutaan koko maanosaa ravistelleeseen pakolaiskysymykseen.

Unkarin Orbán nähdään tiennäyttäjänä useille itäisen Keski-Euroopan maille.

Sen suhteen Unkari, Viktor Orbánin hallituksen johdolla, sai lopulta tarpeekseen ja aloitti kovan linjan maahan pyrkiviä kohtaan. Unkarissa ei edes puhuta pakolais- vaan maahanmuuttokriisistä.

Dokumentissa Orbán nähdään tiennäyttäjänä useille itäisen Keski-Euroopan maille, jotka ovat nyt monissa asioissa samoilla linjoilla. Pesäeroa tehdään erityisesti liberaaliin arvomaailmaan – käytännössä se tarkoittaa EU:n perusarvojen haastamista.

Itävallassa vallitsee selkeä kahtiajako maaseudun ja kaupunkien välillä, ja asetelmassa ollaan syvällä poteroissa. On muuttotappiopaikkakuntia ja työttömyyttä ja tältä pohjalta nousevaa pettymystä, turhautumista ja vihaa. Rinnastus Yhdysvaltoihin ja Donald Trumpin voittokulkuun on paikallaan.

Europarlamentaarikko Andreas Mölzeriä pidetään oikeistopopulistiseksi luokitellun Itävallan vapauspuolueen FPÖ:n ideologina. Hänen mukaansa maahanmuutto, EU-vetoinen uusliberaali talouspolitiikka sekä globalisaation ja digitalisaation haittapuolet eivät ole vanhoja puolueita kiinnostaneet.

Noihin kysymyksiin epäilemättä liittyy paljon olennaista viime aikojen oikeistovyöryn syntymisessä. Eri asia on, miten haasteisiin vastataan – vihaa lietsovilla vastakkainasetteluilla ei ongelmia ainakaan ratkaista.

Yle Uutisten nettisivuilta on muuten luettavissa terävä analyysi populismista. Kymmenkohtainen erittely perustuu Princetonin yliopiston politiikan professorin, saksalaisen Jan-Werner Müllerin kirjaan What is populism? (2016).

