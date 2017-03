Yle Kuvapalvelu/Kava

”Tää on viimeinen taisto” kajahtaa erikoisella sekakuorolla Pirjo Honkasalon ja Pekka Lehdon käsikirjoittamassa ja ohjaamassa elokuvassa Kainuu 39. (1979). Sitten kertojanääni johdattaa talvi- ja suursotaa (kuten asia ilmaistaan) edeltäviin tapahtumiin. Suomussalmen Juntusrannan kesästä ei ole pitkä loikka saksalaisten syyskuun 1. päivänä tapahtuvalle hyökkäykselle Puolaan.

Dokumenttivälähdykset Helsingin pommituksista tai Hitlerin tepasteluista kansanjoukon keskellä Puolassa, näytellyt osuudet sekä kertojien (Marja-Leena Kouki ja Vesa Repo) käyttö vuorottelevat dynaamisesti. Kerronta on elävää.

Honkasalo ja Lehto ovat onnistuneet hyvin tavassaan yhdistellä dokumenttia ja fiktiota sekä nykyhetkeä ja menneisyyttä. Historiallinen näkökulma, tapahtumamiljöö sekä amatöörinäyttelijöiden myönteisesti yllättävä työskentely muodostavat jänteväksi leikatun kokonaisuuden.

Elokuvan visuaalinen ilme on rikas.

Honkasalon ja Pertti Mutasen kuvaus viihtyy ihmiskasvoissa, elokuvan visuaalinen ilme on rikas. Kainuu 39. on 1970-luvun omintakeisimpia kotimaisia elokuvia, ja se on kestänyt hyvin aikaa. Työryhmä-Jussi on mennyt oikeaan osoitteeseen. Runsaan näyttelijäkaartin tunnetuin nimi löytyy sivuosasta: puna-armeijan tulkkia esittää tuore kansanedustaja Arvo Kemppainen (skdl).

Kainuu 39. syntyi tilaustyönä Ruotsin TV1:n aloitteesta, joka halusi uudenlaista näkökulmaa talvisotaan. Lopputuloksen perusteella on vähän huvittavaa, että alkuperäinen käyttämättä jätetty käsikirjoitus aiheesta oli tilattu Max Jakobsonilta.

