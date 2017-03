Jussi Joentausta

Helsingin Vasemmistoliiton ehdokaslista kuntavaaleihin täyttyi nopeasti. Helsingin piirin puheenjohtaja Petra Malin arvioi, että tämä lupaa puolueelle hyvää vaalitulosta kaupungissa.

Yli puolet ehdokkaista on uusia. Suurin syy lähteä mukaan kuntapolitiikkaan on hallituksen leikkauspolitiikka. Hallituksen kovat arvot ovat lisänneet eriarvoisuutta, ja leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti pienituloisiin ja naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöihin.

Vasemmistoliiton mukaan kunnissa on kuitenkin mahdollisuus lieventää hallituksen päätöksiä, ja siksi on tärkeää äänestää kuntavaaleissa. Esimerkiksi Helsingin valtuusto päätti, että kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen elämäntilanteesta riippumatta. Perheet tietävät itse, mikä heille on parasta.

– Myös vihapuhe ja rasismi ovat herättäneet ihmisiä toimimaan tasa-arvoisen ja ihmisarvoa kunnioittavan kaupungin puolesta, kertoo Malin.

Vasemmistoliiton helsinkiläisehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta. Suurin ryhmä ovat 1980-luvulla syntyneet. Nuorin ehdokas on 22-vuotias ja vanhin 73-vuotias. Ehdokkaista on naisia 57 ja miehiä 70. Ehdokkaita on tasaisesti eri ammattiryhmistä ja eri puolilta kaupunkia.

Koko ehdokaslista löytyy täältä ja vaalitavoitteet täältä.