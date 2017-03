Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliitto esittää pahoin ruuhkautuneen toimeentulotuen käsittelyn ongelmien korjaamista kiireellisesti ohjeistuksella ja lainsäädännöllä.

– Tarvitaan välittömiä ja järeitä keinoja, ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Kevään aikana on umpeutumassa suuri määrä pitkäaikaisia toimeentulotukipäätöksiä, ja ruuhkat uhkaavat vain pahentua. Tässä muhii todellinen pommi, jonka räjähtäminen on estettävä, Li Andersson sanoo Kansaneläkelaitoksen ruuhkasta.

Vasemmistoliitto vaatii Kelaa noudattamaan lakia: lain määräämät käsittelyajat eivät saa ylittyä.

Järeimpänä keinona vasemmistoliitto esittää Valviralle ja aluehallintovirastoille valvontavastuuta Kelan toimeentulotukihakemusten käsittelyajoista, sekä mahdollisuutta määrätä Kelalle uhkasakko, jos toimeentulotuen käsittelyajat huomautuksista huolimatta ylittyvät. Tätä varten viranomaiset tarvitsevat Kelan toimeentulotukipäätösten seurantatiedot.

Kun perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2017 alusta, päättyi samalla sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja aluehallintovirastojen valvonta perustoimeentulotuen käsittelyaikojen osalta. Tällä hetkellä perustoimeentulotuen määräaikojen valvonta on vain Kelan valtuutettujen vastuulla. Tämä on vasemmistoliiton mielestä selvästi riittämätöntä.

”Ympäri maata viestejä uusista ongelmista”



Vasemmistoliiton mielestä Kelan toimeentulotukipäätösten käsittelyajat on julkistettava kunnittain Kelan verkkosivulla. Nämä tiedot tulee jatkossa päivittää säännöllisesti, esimerkiksi neljän kuukauden välein. Näin ongelmista saataisiin tieto ja niihin voitaisiin puuttua.

– On täysin kestämätöntä, että ympäri maata tulee jatkuvasti viestejä yhä uusista ongelmista. Samaan aikaan kun ihmisten perusturvaa on heikennetty ja asumismenot nousevat, ei sitä viimeistä turvaa ole ajoissa saatavilla. On olemassa todellinen riski, että Kela ei yksin selviä näistä ruuhkista. Kela on siksi velvoitettava hankkimaan tarvittaessa lisäresurssi kunnista, joissa on osaamista ja myös kaikki tieto vanhoista asiakkaista, Andersson sanoo.

– Valvira ja aluehallintovirastot valvovat jo entuudestaan kuntien toimeentulotuen ja kiireettömän sairaanhoidon hoitotakuun määräaikoja. Nykyiset ongelmat ovat osoittaneet, että tätä valvontaa on välttämättä laajennettava myös Kelan toimeentulotukipäätöksiin.