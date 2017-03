Lehtikuva/Martti Kainulainen

Uusia ja nuoria ehdokkaita ennätysmäärä, sanoo puoluesihteeri Joonas Leppänen.

Vasemmistoliitto asettaa huhtikuun kuntavaaleihin yli 3 000 ehdokasta. Lopullinen luku tarkentuu myöhemmin. Viime vaaleissa ehdokkaita oli noin 3 400.

– On hienoa, että vasemmistoliitto koetaan joka puolella Suomea kiinnostavana vaikutuskanavana ja meidän jengimme myös nuorentuu ja uudistuu, puoluesihteeri Joonas Leppänen sanoo.

Leppänen on tyytyväinen myös siihen, että keskisuurista puolueista vasemmistoliitolla näyttää olevan eniten ehdokkaita näissä vaaleissa. Keskustalla ehdokkaita on yli 7 000, kokoomuksella ja SDP:llä noin 5 500 ja vihreillä runsaat 2 500.

– Onnistuneen ehdokasasettelun jälkeen tavoittelemme vaalivoittoa, Leppänen sanoo.

Vasemmistoliitto on viime aikoina kasvattanut jäsenmääränsä merkittävästi. Uusia jäseniä on myös ehdokaslistoilla.

– Vasemmistoliitto jatkaa voimakasta uusiutumista. Näissä vaaleissa puolueella on ennätysmäärä nuoria ja uusia ehdokkaita listoillaan, Leppänen kehuu.

Monin paikoin myös puolueen vanhat konkarit ovat tehneet paluun toimintaan. Samoin ammattiyhdistysaktiivit kokevat puolueen omakseen, sillä vasemmistoliiton listoilla paikallisvaikuttajiksi pyrkii paljon ay-väkeä.

Vasemmistoliiton ehdokasmäärät kasvoivat erityisesti suurissa kaupungeissa. Puolue asettaa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa täydet ehdokaslistat.

Vasemmiston ehdokasmäärät kasvoivat myös esimerkiksi Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Kajaanissa, Kotkassa, Järvenpäässä, Keravalla, Salossa, Riihimäellä, Seinäjoella, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Torniossa.

Pirkanmaalla 320 ehdokasta



Pirkanmaalla vasemmistoliitolla on yhteensä 320 ehdokasta 18 kunnassa. Tampereen täyden listan lisäksi naapurikunnista Kangasalla, Lempäälässä, Orivedellä ja Ylöjärvellä ehdokkaita on enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Kangasalla ehdokkaiden määrä nousi 12 ehdokkaasta 17 ehdokkaaseen ja Ylöjärvellä 22 ehdokkaasta 30 ehdokkaaseen.

– Vaikka emme saavuttaneetkaan tavoitettamme, enemmän ehdokkaita kuin viime vaaleissa, olen tyytyväinen ehdokasasetteluun. Listoilla on paljon sekä nuoria että uusia ehdokkaita. Tampereella ehdokkaista oli jopa hieman ylitarjontaakin. Lisäksi Tampereen naapurikunnissa vasemmistolla on selvää nostettakin, kommentoi kuntavaalien asetelmia Pirkanmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Sinikka Torkkola.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa vasemmistoliitolla oli 345 ehdokasta Pirkanmaalla.

Vantaalla 88 ehdokasta



Vantaan vasemmistoliitto asettaa kuntavaaleihin nyt 88 ehdokasta, kun viimeksi ehdokkaita oli 81.

– Tavoitteenamme oli täysi lista, mihin nyt ei ihan päästy. Listamme on kuitenkin niin monipuolinen, että olemme vaalien suhteen todella innostuneita, Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas Ville Karinen sanoo.

Listan nuorin ehdokas on 18-vuotias Funada Demiri, vanhin 80-vuotias Tuula Kivijärvi. Maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita on viisi.

– Kun vantaalaisista noin 15 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, on loistavaa, että heitä on myös ehdokkaina, Minttu Sillanpää sanoo.

– Näymme kevään mittaan eri puolilla Vantaata, kertoo Karinen.

– Meillä on oma soppatykkikiertue, järjestämme vaalitilaisuuksia ja olemme luonnollisesti myös mukana markkinoilla. Vaalilehtemme ilmestyy Vantaan Sanomien välissä 18.3. Seuraavan kerran vasemmistoehdokkaita voi tavata ensi sunnuntaina Myyrmäessä, jolloin paikalla on myös puheenjohtajamme Li Andersson.