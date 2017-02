Lehtikuva/Seppo Samuli

Uhka hiihtolomien lentoliikenteen yltä ei poistunut, vaikka yksi työtaistelu-uhka päättyi tiistaina sopuun valtakunnansovittelijan toimistossa.

Voimassa ovat edelleen 3.3, 6.3 ja 10.3. Ilmailualan Unionin IAU:n turvatarkastuksia ja maapalveluja koskevat työtaisteluvaroitukset.

Niiden sovittelu jatkuu valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla keskiviikkona.

Ilmailualan unionin IAU:n puheenjohtaja Juhani Haapasaari piti lupaavana, että Ammattiliitto Pron ja Airpro Oy:n kiistassa näytti löytyvän joustovaraa.

– Eihän se kiista kilpailukykysopimuksella ratkennut, Haapasaari kommentoi tiistaina iltapäivällä.

IAU:n Haapasaaren mukaan heidän kiistassaan on kyse palkoista ja työajoista. Air Pro pyrkii ammattiliiton mielestä hankkimaan kilpailuetua heikommilla työehdoilla.

– Tavoitteenamme on saada kiinni saman alan töissä maksettavaa palkkatasoa. Ero on työtehtävästä riippuen välillä 10 – 30 prosenttia, Haapasaari totesi.

Hän arvioi, ettei eroa varmaankaan kurota umpeen yhdellä kerralla. Riidan ratkaisu edellyttää pidempiaikaista palkkaohjelmaa.

Palta pois välistä?



Perjantain 3.3. lakkouhkaa on työministeri Jari Lindströmin päätöksellä jo siirretty kahdella viikolla. Ellei sopua synny, työtaistelu koskee turvatarkastusta klo 14 – 18, matkustajapaluita 15 – 18 ja aulatoimintoja 16 – 19.

Maanantaina 6.3. työtaistelu-uhka koskee kello 03 – 09 lentokentän turvatarkastusta ja maapalveluja. Perjantaina 10.3 työtaistelut on rajattu turvatarkastukseen ja maapalveluihin kello 15:00 – 19:00.

Haapasaaren mukaan kiista siirtyy suoraan ammattiliiton ja työnantajayrityksen väliseksi, ellei sopua kiistassa synny maanantaina.

– Maanantain jälkeen annetussa ennakkoilmoituksessa vastapuolena ei ole enää työnantajaliitto Palta vaan suoraan työnantaja Airpro. Kyseessä on yrityskohtainen työehtosopimus, ja Palta on turha siinä välissä. Me emme näe Paltan mukanaolossa minkäänlaista lisäarvoa, Haapasaari totesi.

Sopijat tyytyväisiä



Ammattiliitto Pron julistama työtaistelu-uhka laukesi tiistaina ammattiliiton ja työnantajaliitto Paltan hyväksyttyä valtakunnansovittelija Helteen sovintoesityksen.

Molemmat osapuolet kertoivat olevansa tyytyväisiä matkustamohenkilöstön työehtoja koskeneen kiistan ratkaisuun. Pron mukaan ratkaisu parantaa matkustajahenkilökunnan palkkaehtoja ja muita työsuhteen ehtoja.

Paltan kertoi tyytyväisyytensä aiheeksi, että Pro palaa osapuoleksi voimassa olevaan, kilpailukykysopimuksen mukaiseen työehtosopimukseen.

Valtakunnansovittelija Minna Helle luonnehti sovun syntymistä vaikeaksi. Yleisradion Ajantasa-ohjelmalle Helle totesi, että siihen tarvittiin työministeriön myöntämä kahden viikon lykkäys työtaisteluihin.

Hän luonnehti ratkaisua tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, joka oli kohtuullinen riidan molemmille osapuolille. Hän katsoi sovun pysyvän työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen raameissa.