Vasemmistonuoret vaatii kuntia nostamaan ensi- ja turvakotien rahoitusta ripeästi.

Amnesty Internationalin tuoreen raportin mukaan Suomen toimet naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi ovat riittämättömiä ja johtavat ihmisoikeusloukkauksiin.

– Turvakotien määrää on kasvatettava, jotta apu on lähellä, kun sitä tarvitaan usein jopa keskellä yötä. Erityisesti tarvitaan nuorten turvataloja, joita on Suomessa vain viisi ja jokainen niistä sijaitsee Etelä-Suomessa, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi sanoo.

Amnesty nostaa esiin turvakotien liian vähäisen lukumäärän sekä niiden saavutettavuuteen liittyvät ongelmat erityisesti naisille, joilla on jokin toimintakyvyn rajoite. Ongelmia on myös alueellisessa saavutettavuudessa, sillä 20 turvakotia on vähän Suomen maantieteelliseen kokoon nähden.

– Suomen hyväksymän Istanbulin sopimuksen mukaan meillä tulisi olla noin 500 turvakotipaikkaa, mutta tällä hetkellä paikkoja on alle 120. Koska hallitus ei ole osoittanut paikkojen lisäämiseen tarvittavaa rahoitusta, monet väkivaltaa kohtaavat eivät saa tarvitsemaansa turvaa, Ahlakorpi toteaa.

Hänen mukaansa väkivalta on usein sukupuolittunutta ja kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin, mutta palvelujen on alettava paremmin huomioida myös muut sukupuolet.

Vasemmistonuoret muistuttaa myös, että ensi- ja turvakodit eivät tarjoa pelkästään hätäapua, vaan tärkeitä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita. Riittävät resurssit ovat edellytys sille, että tämä kaikki voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla.