Li Andersson lupaa sote-kapinaa MTV:n Vaaliextrassa.

Eriarvoisuus todennäköisesti lisääntyy, arvioi sote-uudistuksen valinnanvapausmallia professori Jussi Huttunen, entinen Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Ylen haastattelussa.

Ylen haastattelussa valinnanvapausuudistuksen nykytilaa kommentoi neljä muutakin asiaa pitkään seurannutta professoria hyvin kriittisesti.

Huttunen jatkaa, että työterveyspalveluja tuottavan yhtiön potilaat listautuvat todennäköisesti saman yhtiön sote-keskuksen asiakkaiksi. Nykyisten terveyskeskusten asiakkaat ja haja-asutusalueen asukkaat taas listautuvat todennäköisesti pääosin maakunnallisten yhtiöiden asiakkaiksi.

– Uhkana on, että palvelut jakaantuvat huonommin ja paremmin pärjäävien palveluiksi. Valintojen tärkeimpiä kriteerejä, toiminnan vaikuttavuutta ja turvallisuutta mittaavat tietojärjestelmät puuttuvat, ja niiden kehittäminen kestää vuosia. Eikö tämä pitäisi ottaa huomioon?

Hallituksen omakin arvio kriittinen



Hallitus julkisti sote-uudistukseen liittyvien lakien luonnokset joulun alla ja ne ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

Samassa yhteydessä julkaistiin myös muistio, jossa arvioidaan alustavasti valinnanvapauslaisäädännön vaikutuksia. Vaikutusarviointi on tosin vielä kesken, koska monet arvioinnin kannalta keskeiset asiat ovat vielä linjaamatta, muistiossa todetaan.

Professori Heikki Hiilamo sanoo Ylelle vaikutusarvion olevan hämmentävää luettavaa.

– Jos kerran tiedossa on vaikutusarvion kuvaamat lukuisat vaarat, miksi esitystä viedään eteenpäin sen nykyisessä muodossa? Valinnanvapaus olisi mahdollista toteuttaa suppeammassa muodossa niin, ettei se vaaranna integraatiota, hän sanoo.

Muistion mukaan ”asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy merkittävästi nykyjärjestelmään verrattuna”, mutta ”erityisesti alkuvaiheessa järjestelmä voi näyttää asiakkaalle monimutkaiselta, eikä kaikilla asiakkailla ole tahtoa tai kykyä valita itselleen sopivaa palveluntuottajaa”.

”Asukkaiden yhdenvertaisuus voi kärsiä, kun kaikilla maakunnilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia turvata asiakkaiden valinnanvapaus.  Monituottajamalli voi vaikeuttaa sote-palvelujen integraation toteutumista asiakkaan näkökulmasta”, hallitus toteaa.

Vaikeimmat tapaukset maakunnille?



Muistion mukaan säästöjen toteutuminen on epävarmaa.

”On todennäköistä, että valinnanvapauspalveluja tuottavien yritysten asiakaskunta muodostuu aiemman asiakkuuden pohjalta. Yksityisten yritysten nykyinen asiakaskunta koostuu pääosin työterveyshuollon ja yksityisesti palveluja käyttäneistä ´perusterveistä` asiakkaista. Maakunnan yhtiöiden (’vanha julkinen’) asiakaskunta koostunee pääosin työterveyshuollon ulkopuolella olevista, usein monisairaista ja iäkkäistä potilaista.”

Yhtiöitetyt sote-keskukset saavat maakunnalta rahansa sillä perusteella, moniko kansalainen on listautunut yrityksen asiakkaaksi. Niiden kannattaa siirtää erityisesti kalliimmiksi tulevat potilaat erikoissairaanhoidon hoidettavaksi ja maksettavaksi.

– Jos esimerkiksi potilaalla on haava, hänet kannattaa lähettää keskussairaalaan, koska muuten yrityksen tulot pienenevät ainakin puudutusaineen, ommeltarvikkeiden sekä ompeluvälineiden sterilointikustannusten verran, sanoo professori Martti Kekomäki Ylelle.

Perehtynytkään ei ymmärrä



Professori Anneli Pohjolan mukaan lakiesitys valinnanvapaudesta on niin keskeneräinen ja vaikeaselkoinen, että asioihin perehtyneilläkin on suuria vaikeuksia saada käsitystä siitä, miten kokonaisuuden on ajateltu toimivan.

– Jos valinnanvapausuudistus ei tuota asiakkaille aikaisempaa helpompaa mahdollisuutta saada palvelua, sitä ei pitäisi toteuttaa. Uusi järjestelmä palvelee parhaiten hyvin koulutettuja, hyvän informaatiolukutaidon omaavia ja terveitä, Pohjola sanoo.

Viime viikolla myös yliopistosairaaloiden johtajat pitivät mahdottomana aikataulua, jossa valinnanvapaus käynnistyisi jo vuonna 2019.

Sote-kapina kytee



Eduskunnan vasemmistopuolueet ovat valmiita peruuttamaan sote-palveluiden yhtiöittämisen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi viime viikolla MTV:n Vaaliextrassapuolueen olevan valmis tukemaan SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen ilmoittamia purkutalkoita eduskuntavaalien jälkeen joko hallituksesta tai oppositiosta.

– Ehdottomasti. Me olemme tehneet ihan samanlaisen lupauksen eli mikäli olemme hallituksessa 2019, tulemme avaamaan pakkoyhtiöittämis- ja yksityistämismallin, jos se nyt menee tässä muodossa läpi

– Sote-kapinaa pukkaa? Anderssonilta kysyttiin.

– Kyllä, hän vastasi.

Andersson sanoi uskovansa, että myös kokoomus joutuu perääntymään pakkoyhtiöittämisestä.

– En usko siihen aikatauluun, en usko, että se on realistinen. Uskon, että hallitus joutuu vielä muuttamaan lakiluonnoksia aika paljon. Niissä on perustuslaillisiakin ongelmia.