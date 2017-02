Wikimedia Commons/Mystic

Informaatiolain toimeenpano on vielä alkutekijöissään.

Oikeus tietoon -laki tuli voimaan Sri Lankassa helmikuun alussa ilman fanfaareja. Sen on tarkoitus lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä parantamalla kansalaisten ja median pääsyä viranomaistiedon äärelle.

Srilankalaisia kiinnostaa varsinkin hallinnon mahdollinen korruptio.

– Kysyimme kansalaisilta, mitä tietoa he haluavat hakea, ja kolmannes vastauksista sivusi hallinnon korruptiota. Haluttiin tietää virkamiesten omaisuudesta, julkisten kilpailutusten yksityiskohdista tai ministerien palkoista ja muista eduista, kertoo nettisivusto RTIWire, joka seuraa lain toteutumista.

Sri Lankan sisällissodan koettelemilla alueilla pohjoisessa ja idässä asukkaat kysyvät tietoja valtion takavarikoimista maista ja kadonneista omaisistaan.

Näyttelijästä poliitikoksi ryhtynyt apulaissosiaaliministeri Rajan Ramanayake on näyttänyt mallia tiedonhaussa pyytämällä selvityksiä kansanedustajien ja viranhaltijoiden saamista toimiluvista eri aloille kaivostoiminnasta baarin perustamiseen. Lisäksi hän haluaa tiedot kaikkien televisiokanavien toimiluvista.

Informaatiolain toimeenpano on vielä alkutekijöissään, sillä erään arvion mukaan julkisiin laitoksiin pitäisi pestata jopa 40 000 tiedottajaa. Muutamia tuhansia on jo koulutettu, mutta koko lain toteutukseen on varattu tälle vuodelle vain noin 150 000 euroa.

