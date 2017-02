IPS/Miriam Gathigah

Kenian faktat Valtio Itä-Afrikassa Asukkaita 46,7 miljoonaa Alle 1,25 dollarilla päivässä eläviä 43,4 % (2011) Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 72,2 % Hiilidioksidipäästöt 0,3 tonnia/asukas (2013) Vrt. hiilidioksidipäästöt Suomi: 8,5 USA: 16,4 (2013) Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 145/188 (Lähde: YK)

Ruokapulan torjunta vaatii peltojen kunnostusta ja metsänistutusta.

Afrikan sarven maita koetteleva kuivuus piinaa myös Keniaa. Arvio nälänhädän uhkaamien kenialaisten määrästä on noussut alkuvuoden kahdesta miljoonasta 2,7 miljoonaan. Ruokapulasta kärsii kaikkiaan kymmenen miljoonaa kenialaista.

Laajoille alueille Keniassa on julistettu kuivuuden vuoksi katastrofitila. Viranomaisten mukaan paimentolaiset voivat menettää 90 prosenttia karjastaan huhtikuuhun mennessä.

Pohjoisen pahimmilla alueilla Baringon, Manderan, Marsabitin ja Turkanan piirikunnissa akuutista aliravitsemuksesta kärsii neljännes asukkaista, Mary Naliaka Kenian terveysministeriöstä sanoo.

Vesipulan taustalla ovat aavikoituminen, ilmaston lämpeneminen ja se, että sateet ovat monin paikoin jääneet kokonaan tulematta. Vaikutus tuntuu nyt 23:ssa Kenian kaikkiaan 47 piirikunnasta.

Villiä ruokaa ja hyönteisiä

– Äidit joutuvat ruokkimaan lapsiaan villeillä hedelmillä ja mukulakasveilla. He keittävät niitä likaisessa vedessä vähintään 12 tuntia toivoen, että se hävittää myrkyt, maatalouden asiantuntija Hilda Mukui kertoo.

Yksistään Baringossa on jäänyt ainakin 10 koulua ja 19 esikoulua tyhjilleen, koska lapset ovat vanhempiensa mukana etsimässä vettä.

– Siinä menee usein koko päivä, kertoo Tietyssa asuva Teresa Lokwee, jolla on kahdeksan alle 12-vuotiasta lasta.

Länsi-Keniassa ahdinko on pakottanut asukkaat rikkomaan perinteisiä tabuja ja syömään termiittejä sekä muita hyönteisiä, joita on tähän asti pidetty ravinnoksi kelpaamattomina.

Pitää istuttaa miljardi puuta

Mukui varoittaa, että aavikoituminen on kiihtymässä, koska puita kaadetaan enemmän kuin istutetaan. Metsä kattaa enää seitsemän prosenttia Kenian alasta, kun tavoite on vähintään kymmenesosa.

Kenian kehitystä ohjaava Visio 2030 edellyttää miljardin puun istuttamista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ohjelman toteutus kuitenkin junnaa.

Maatalous on pääelinkeino yli 46 miljoonan asukkaan Keniassa, mutta yhä useamman pellon kasvukunto on heikentynyt. Kenian pinta-alasta 80 prosenttia on kuivaa tai puolikuivaa, ja nyt hedelmällisetkin vainiot heikkenevät nopeasti, varoittaa YK:n aavikoitumisen vastainen järjestö UNCCD.

Järjestö vetää Keniassa hanketta vähintään viiden miljoonan peltohehtaarin kunnostamiseksi.

– On varmistettava, että seuraavan vuosikymmenen aikana Keniassa pelastetaan enemmän maata kuin menetetään, UNCCD:n pääsihteeri Monique Barbut sanoo.

Järjestö arvioi, että maan heikkeneminen verottaa Kenian kansantuotteesta vähintään viisi prosenttia vuodessa. Jokainen maan kunnostukseen sijoitettu euro voi sen sijaan tuottaa neljä euroa lisää.

Englanninkielinen versio