Lehtikuva/Markku Ulander

Puolustusministeri Jussi Niinistöltä (ps) tiukattiin MTS:n seminaarissa yleisön joukosta, onko sodanajan joukkojen lisääminen jo olemassa olevilla joukoilla pelkkä laskentatekninen bluffi.

Niinistö puolusti tiettyjen varusmiesten mukaan laskemista. Hän totesi, että asiaa varten on hankittu oikeuskanslerin lausunto. Sen mukaan riittävä koulutus mahdollistaa varusmiesten käyttämisen vaarallisiin tehtäviin, käytännössä taistelutehtäviinkin.

Osalle varusmiehistä annetaan nyt erityiskoulutusta sodanajan valmiuksiin siten, että koulutettavilla on tieto heidän kriisivalmiuteen käyttämisestään.

Niinistön jo poistuttua erityisesti Krista Mikkonen (vihr) nosti paneelissa esiin käsityksen, että joukkojen lisääminen 50 000:lla on pelkkä laskentatekninen juttu, joka on lähellä bluffia. Mikkonen epäili, että laskentakikalla ajetaan erityisesti yhden hallituspuolueen, perussuomalaisten asettamia tavoitteita.

Kansainvälinen yhteistyö esitetään selonteossa ympäripyöreästi: ”kahdenvälinen puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on erityisasemassa ja Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani”. Selonteossa Venäjä on selkeästi uhka ja Suomen Nato-optiota halutaan pitää yllä.

Li Andersson (vas) piti huonona Ruotsi-yhteistyön esittelyn ylimalkaisuutta.

Selonteossa todetaan, että ”puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa tähtää Itämeren alueen turvallisuuden sekä Suomen ja Ruotsin puolustuksen vahvistamiseen. Suomi ja Ruotsi syventävät puolustusyhteistyötä, jota kehitetään kattamaan operatiivinen suunnittelu kaikissa tilanteissa”.

Niinistö totesi, että Ruotsi-yhteistyötä voidaan kehittää tulevaisuudessa aina puolustusliittoon saakka.

Keskusteluun ei noussut tosiasia, että asevoimiamme voi käyttää vain Suomen puolustamiseen ja kriisinhallintaan. Harjoittelua lukuunottamatta laki ei salli muuta operatiivista yhteistyötä.