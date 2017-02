Lehtikuva/Mikko Stig

”Melko mahdottomaksi alkaa homma käydä, kun työnantaja ei suostu noudattamaan lakia yt-neuvotteluissa.”

– Puheet yhteisestä asiasta tuntuvat ontoilta, kun teot kertovat jostain aivan muusta. Suomi on liian herkässä tilassa omien intressien läpirunnomiselle, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo viitaten viime aikojen tapahtumiin työmarkkinoilla.

Malisen mukaan Prolla on aito halu sopia asioista, mutta sopiminen vaatii aina kaksi osapuolta, hän muistuttaa. Suomen työmarkkinoiden viimeaikaiset kuohut ovat kuitenkin nostaneet huolen sopimiskulttuurin rapautumisesta.

Metsäteollisuus ry. irtaantui Suomen mallia koskevista neuvotteluista ja EK keskusjärjestösopimuksista.

Lisäksi Pro on päättänyt koko perjantain kestävästä mielenilmauksesta, joka koskee TeliaSonera Finland Oyj:n toimintoja.

Mielenilmaisun syynä on se, ettei työnantaja toimita neuvotteluihin yt-laissa edellytettyjä tarpeellisia perustietoja. Henkilöstöedustajilla on oikeus tietää, miten paljon uusia työntekijöitä yritykseen on palkattu elokuusta 2016 tähän hetkeen saakka. Työnantajan mukaan asia ei liity henkilöstön mahdollisia vähennyksiä koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin, eikä ole suostunut toimittamaan tietoja.

ILMOITUS

”Luottamusmiehille ei edes perustietoja”



– Luottamusmiehet eivät ole voineet käydä läpi työehtosopimuksen edellyttämää työvoiman vähentämisjärjestystä tai tehdä vastaesityksiä. Työnantaja kieltäytyy siis antamasta perustietoja luottamushenkilöille, jotta he voisivat arvioida yt-neuvottelujen perusteita ja käsitellä asioita lainsäädännön ja työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla, sanoo ict-alan sopimusalavastaava Karri Lybeck Ammattiliitto Prosta.

Työntekijöiden näkemyksen mukaan TeliaSonera haluaa lisätä vuokratyövoiman käyttöä ja pätkätyösuhteita.

– Melko mahdottomaksi alkaa homma käydä, kun työnantaja ei suostu noudattamaan lakia yt-neuvotteluissa, Malinen toteaa TeliaSoneran ulosmarssista.

– On hyvin valitettavaa, jos merkittävä ict-alan toimija ei noudata sääntöjä. Liiton tahdolla neuvotella ei ole paljoa merkitystä, jos vastapuoli ei halua pitää perusasioista kiinni.

Suomi nousuun vai omat intressit edellä?



Pohjimmiltaan kyse on Malisen mielestä siitä, yritetäänkö aidosti yhdessä saada Suomi nousuun työllisyyttä ja talouskasvua lisäämällä, vai onko joidenkin aikomuksena käyttää tilannetta härskisti omien intressien ajamiseen.

Malisen mukaan Ammattiliitto Pro on sitoutunut edelleen vientivetoisen palkkaratkaisun edistämiseen. Liitossa on vahva usko siihen, että suurin osa yrityksistä näkee aidon paikallisen sopimisen merkityksen kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisessa. Edellytyksenä uusien sopimusten tekemiselle kuitenkin on, että keskusjärjestösopimuksissa sovitut asiat siirretään työehtosopimuksiin ennen uusien sopimusneuvotteluiden aloittamista.