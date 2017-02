Lehtikuva/Roni Rekomaa

Viimeinen sana

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) hymy ei ollut kovin herkässä, kun valtion omistaman kaivosyhtiön Terrafamen ulkopuolinen rahoittaja julkistettiin. Terrafamen vähemmistöosakkaaksi saatiin kansainvälinen konserni Trafigura, jolla on erittäin huono maine.

Singaporelaista konsernia on epäilty muun muassa korruptiosta ja vaarallisen jätteen puutteellisesta käsittelystä. Trafiguralta vaaditaan vahingonkorvauksia kymmenien tuhansien ihmisten altistamisesta myrkyille sekä kuolemaan johtaneista myrkytyksistä Norsunluurannikolla.

Vuonna 1993 perustettu Trafigura on öljyllä, metalleilla ja mineraaleilla kauppaa käyvä konserni. Se omistaa Terrafamea Cayman-veroparatiisisaarille rekisteröidyn Galena-sijoitusrahaston kautta.

Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen rauhoitteli paljastuneiden asioiden olleen yhtiön tiedossa. Ympäristön raiskaamisesta johtuvien kotimaisten maineriskien lisäksi Terrafamen toimintaa varjostaa nyt Trafiguran paha maine.

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modigin (vas.) mukaan uuden omistajan ympäristörikokset eivät vakuuta vastuullisuudellaan. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Trafiguran yhteydestä ympäristörikoksiin.

Trafigura toimii riistoperiaatteiden mukaisesti. Voitot kuoritaan päältä ja taakse jätetään poltettu maa. Sijoituksen vastapainoksi Trafigura saa ostaa kaiken Terrafamen nikkelin ja 80 prosenttia sinkistä seitsemän vuoden ajan. Yksityiskohtia ei ole paljastettu, joten sijoituksen merkityksen arviointi on mahdotonta.

Poltetun maan taktiikkaa on toteutettu Sotkamossa myös kotimaisin voimin, ensin Talvivaarassa Pekka Perän johdolla ja myöhemmin ykköspoliitikkojen tuella valtion perustettua kaivosyhtiö Terrafamen konkurssiin menneen Talvivaaran raunioille.

Tällä viikolla esitetyssä ja Ylen Areenassa edelleenkin olevassa Nälkämaan Sampo -dokumentissa kuvataan, miten ykkösrivin poliitikot ovat olleet kaivosjohdon lobattavana ja myötävaikuttamassa kaivoksen toimintaan.

Sotkamon ihmettä ovat todistaneet presidentit Tarja Halonen ja Sauli Niinistö sekä liuta ministereitä: Juha Sipilä (kesk.), Olli Rehn (kesk.), Matti Vanhanen (kesk.), Mauri Pekkarinen (kesk.), Jan Vapaavuori (kok.), Heidi Hautala (vihr.), Alexander Stubb (kok.), Lauri Ihalainen (sd.) ja Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Dokumentti kertoo syvästä vuosia jatkuneesta epäluottamuksesta paikallisten asukkaiden ja kaivoksen välillä. Kolikon toinen puoli jää vähemmälle: moni on ollut valmis tinkimään luontoarvoista työpaikkojen hyväksi.

Valtio on edelleen Terrafamessa enemmistöosakas. Vastuu ympäristöriskeistä niin jo tapahtuneista kuin tulevistakin on valtiolla. Hallitus osti lisäaikaa kaivokselle. Ilman tätä järjestelyä valtio olisi joutunut loppuvuodesta rahoittamaan kaivosta.

Terrafameen on laitettu suoraan rahaa lähes puoli miljardia. Tähän asti valtio on kattanut kaikki Terrafamen kulut. Kaivoksen alasajon on laskettu maksavan puoli miljardia. Tämä väistettiin omaisuusjärjestelyllä.

Saadaanko kaivos myös kannattavaksi? Tähän kysymykseen ei ole luotettavaa vastausta.