Erkki Määttäsen ohjaama Muisti-sarjan dokumentti Punalipun kantajat (2011) tarjoaa verraten tuntematonta ja niin kiinnostavaa poliittista historiaa, että sitä olisi katsellut pitempäänkin kuin nyt nähtävät vaivaiset puoli tuntia.

Lyhyeksi supistuvaan muisteloon on saatu kuitenkin ladattua kiehtova kokonaisuus, kiitos ikääntyneiden haastateltujen elävien muistojen sekä runsaan arkistomateriaalin. Tuntemattoman kuvaajan tallentamia näkymiä 1930-luvun alun Yhdysvalloista (varsinkin New Yorkista) katsoo ahmien, ja vastaavaa herkkua tarjoavat lukemattomat aikakauden sanomalehdistä poimitut osakkeet.

Eräässä mielenosoituksessa nähtävä banderolli kuulostaa suorastaan eksoottiselta: ”Harlemin suomalaisten työläisten seura”. Sellainenkin ihme on joskus koettu, ja asiaa myös tarkennetaan. Tässä yhteydessä soi perustellusti jazz-legenda Billie Hollidayn esittämä All of Me.

Dokumentti jäljittää aikaa, jolloin amerikansuomalaiset (lähinnä kaivostyöläiset ja pienviljelijät) lähtivät joukolla rakentamaan sosialismia Neuvosto-Karjalaan.

Moni jätti hyvään alkuun päässeen siirtolaisen elämänsä, ja syy käy selväksi. ”Sosialismi iski lähes kuumeen lailla”, tiivistää eräs lapsena vanhempiensa mukana matkaan lähtenyt.

Alussa taustoitetaan porukan radikalisoitumista. Yksi tärkeä tekijä oli Yhdysvaltain syvä lama, joka ruokki uskoa sosialismista vaihtoehtona kapitalismin työläisiä polkevalle ahneuskulttuurille. Syyt Neuvosto-Karjalaan lähdölle olivat vahvasti ideologisia, idealismi oli korkealla ja illuusiot sen mukaisia.

Moni pettyi perillä katkerasti, ja aika moni pääsi myös hengestään. Tilastojen mukaan joka kolmas aikuisista amerikansuomalaisista tulijoista teloitettiin Stalinin vainoissa. Matkalaisia oli kaikkiaan noin 6 000.

