”Hihat on kääritty”, sanoo PAMiin siirtynyt Risto Kalliorinne

Risto Kalliorinne 45-vuotias oululainen, sosionomi (AMK).

Siirtyi PAMin aluepäälliköksi Oulun diakonissalaitoksen säätiön palvelupäällikön tehtävistä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja vuosina 2011–15.

Risto Kalliorinne, olet ollut maanantaista alkaen Palvelualojen ammattiliiton PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkö. Miten työsi on käynnistynyt?

– Tosi innostavasti. Hihat on kääritty. Pohjois-Suomeen rakennetaan nyt kovasti sellaista PAMia, joka hoitaa jäsenten asiat tehokkaasti.

Onko sinulla alussa perehdytystä?

– Pamilla on oma virallinen perehdytysohjelma, joka käydään läpi kaikkien uusien kanssa. Sen lisäksi aluepäällikkönä minun on luotava oma perehdytyssuunnitelma siitä, miten aion oman toimenkuvani rakentaa yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Olet ollut JHL:n toimitsijana. Mitä eroa näiden liittojen edunvalvontaorganisaatiossa on?

– Ainakin Oulussa PAMilla on vahvempi resurssointi aluetoimistossa, JHL:n organisaatio on enemmän keskitetty. JHL:lla on isoja kuntia ja niissä luottamusmiehiä, jotka on tehneet työtään pitkään ja käytännöt ovat vakiintuneita. Kentällä PAMin edunvalvonta on haasteellisempaa, koska alalla on paljon pieniä yrityksiä, joissa ihmiset ovat usein heikosti järjestäytyneitä, eikä kaikissa ole vakiintuneita luottamusmiesjärjestelmiä.

Onko Pohjois-Suomen alue jotenkin erityinen pamilaisessa edunvalvonnassa tai järjestötoiminnassa?

– Alue on noin puoli Suomea. Se on ensimmäinen juttu. Täällä on ammattiosastoja yli 30 ja jäseniä lähes 30 000. Ja työpaikkoja on oikeasti ihan koko alueella. Esimerkiksi matkailukeskittymät sijaitsevat kaukana keskuksista ja kauppoja on koko alueella. Jopa Norjan rajan tuntumassa on tiivistä kaupankäyntiä.

Mitkä haasteet edunvalvonnassa ensimmäisenä tulee eteen?

– Monia yksittäisiä kysymyksiä on, kuten se, että alueella on paljon nollatuntisopimuslaisia. Ja työnantajilla on hyvin erilaisia käytäntöjä vaikkapa sairausajan palkkojen maksuun. Ne vaikuttavat suoraan ihmisten perusarkeen.

– Lisäksi kärjistyneen työmarkkinatilanteen vuoksi liiton järjestökoneisto pitää virittää sellaiseksi, että porukka on valmis toimintaan, jos vastakkainasettelu äityy tosi pahaksi.

Mitä hyötyä uudessa tehtävässäsi on vuosistasi kansanedustajana?

– Paljonkin. Sitä kautta tietää, miten työmarkkinat toimivat Suomessa, tuntee lainsäädäntöprosessit ja kansanedustajuus on tietysti tuonut myös valtavan määrän verkostoja, joita voi hyödyntää.