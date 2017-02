Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ministerin rooli kanteiden perumiseen johtaneen sovintosopimuksen osalta oli huomattavasti aktiivisempi kuin mitä hän itse on kertonut, Paavo Arhinmäki perusteli epäluottamuslausetta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) luottamus punnitaan eduskunnassa perjantaina. Oletus on, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset luottavat Finavia-sotkussa ryvettyneeseen ministeriin, vaikka asiassa on edelleen epäselvyyksiä. Vihreät ei ole vielä päättänyt kantaansa asiaan.

Epäluottamuslausetta Bernerille esittävät SDP ja vasemmistoliitto. Johanna Ojala-Niemelän (sd.) esittämä epäluottamuslause kuuluu näin:

– Eduskunta katsoo, että ministeri Berner on tosiasiallisesti ohjannut Finavia Oyj:tä luopumaan vahingonkorvauskanteista tilintarkastajaa ja aikaisempaa hallitusta kohtaan ja näin estänyt valtion edun mukaisten korvausten saamista eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta.

Epäluottamuslausetta kannatti Paavo Arhinmäki (vas.).

– Kansalaisten on lupa odottaa, että ministeri ajaa ensisijaisesti veronmaksajien etua. Spekulatiivisissa johdannaiskaupoissa hassatut 34 miljoonaa euroa ovat käsittämätön virhe. Sitä virhettä ei ole tehnyt ministeri Berner eivätkä aikaisemmat ministerit. Nyt puhutaan siitä, miten tämä selvitetään. Kansalaisten luottamuksen pettäminen on kuitenkin vielä vakavampi virhe, Arhinmäki sanoi.

Mitä tapahtui syksyllä 2015?



Finavian johdannaiskaupat vuosina 2009, 2010 ja 2011 johtivat 34 miljoonan euron tappioihin. Bernerin osalta kysymys kiteytyy siihen, miksi valtio katkaisi vahingonkorvauskanteen vuoden 2015 syksyllä, jolloin kanneoikeus oli vanhenemassa. Kanteella oli tarkoitus saada takaisin edes osa veronmaksajien menettämistä rahoista.

– Kun ministeri Berner pääsi puikkoihin, meno muuttui. Tässä vaiheessa vahingonkorvausasialla oli jo kiire, koska kanneoikeus oli vanhenemassa. Finavian hallitus kuitenkin yllättäen perui kanteen yhtiön entistä hallitusta, entistä toimitusjohtajaa ja tilintarkastusyhtiötä vastaan ministeri Bernerin suorittaman omistajaohjauksen jälkeen, minkä hän tosin täällä puheenvuorossaan kiisti, Arhinmäki sanoi eduskunnan käsitellessä asiaa keskiviikkona.

Hän jatkoi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön osoittavan, että ministerin rooli oli kanteiden perumiseen johtaneen sovintosopimuksen osalta huomattavasti aktiivisempi kuin mitä itse ministeri on kertonut.

Ministeriötä ohjeistettiin kanteeseen



Valiokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd.) siteerasi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön lausuntoa ja esitystä liikenne- ja viestintäministeriölle, joka annettiin marraskuun 19. päivä 2015.

Muistion mukaan ”tilintarkastajia vastaan ajettavan kanteen menestymistä edistäisi, jos yhtiön entistä toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä vastaan olisi vireillä vahingonkorvauskanne, koska tilintarkastajat ovat vastineessaan vedonneet yhtiön johdon ensisijaiseen vastuuseen. Vastuuvakuutukseen perustuva vaatimus vakuutusyhtiötä kohtaan edellyttää kanteen nostamista vähintään entistä toimitusjohtajaa vastaan”.

Berner kiisti eduskunnassa osallistuneensa yhtiön vastuulle kuuluvaan päätöksentekoon. Hän sanoi edellyttäneensä, että yhtiö selvittää ja sen jälkeen tekee vastuulliset päätökset.

Valtiontalouden tarkastusviraston näkemys oli toinen: ministeriö suoritti sellaisia operatiivisiksi tulkittavia toimia, joista päättäminen ja joiden suorittaminen kuuluvat yhtiön ja sen johdon tehtäviin.

– Tämä siitä huolimatta, että ministeri Berner on antanut koko ajan ymmärtää, että ei hänellä ole isoa roolia. Kun katsoo tätä tarkastusvaliokunnan tekemää mietintöä, niin se osoittaa hyvin selkeästi, että ministeri Bernerillä on ollut paljon isompi rooli kuin hän on julkisuudessa antanut ymmärtää. Ja kyllä se pitää täällä käydä läpi, miksi ministeri Berner yrittää toimia julkisuudelta piilossa ja kertoo aivan muuta kuin miten on toiminut, Arhinmäki sanoi.

– Ministeri Berner on toiminut vastuullisesti ja huolellisesti, vakuutti omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä.