Jussi Joentausta

HUS:n henkilöstöedustajat ovat huolissaan sairaalasiivouksen osaamisesta.

Henkilöstöedustajat toivovat, että laitoshuoltajan ammattitutkinto ja osaamissisältö säilyy myös uudistetussa tutkintorakenteessa ja koulutuksessa. HUS:n henkilöstön viesti on lähtenyt myös ammatillista koulutusta valmisteleville opetushallituksen virkamiehille.

Laitoshuolto on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) palvelukokonaisuutta.

– Se on usein näkymätön ja vähemmän esillä oleva osaamisalue, joka huomioidaan vasta, jos sen toiminnassa ilmenee puutteita, muistuttaa HUS:n JHL:n pääluottamusmies Kalevi Kannisto.

Valtakunnan suurin työnantaja laitoshuollossa

HUS-Desikossa työskentelee 1300 laitoshuoltajaa. Lisäksi Helsingin kaupunki on siirtämässä omaa sosiaali- ja terveystoimensa laitoshuoltoaan eli noin 600 työntekijää HUS-Desikoon. Kyse on merkittävästä sairaalasiivouksen ja laitoshuollon toimijasta. HUS on valtakunnan suurin työnantaja laitoshuoltajien osalta.

Laitoshuollon ammattitutkintoa ollaan nyt lakkauttamassa ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä. Kannisto kertoo, että uudistuksen taustalla oli pyrkimys yhdistää kiinteistö-, kotityö- ja puhdistusalat yhdeksi kokonaisuudeksi ammatillisessa koulutuksessa.

Korkea hygienia ja infektioiden torjunta

– Tämä synnytti huolta erityisesti sairaalasiivouksen osaamisesta, jossa korostuu korkean hygienian puhtaanapito ja infektioiden torjuntatyö osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, Kannisto kertoo.

Hän muistuttaa, että uudistusten taustalla vaikuttavat osin myös toimintaympäristön tulevat muutokset, kuten odotukset markkinoiden avautumisesta.

– Näitä muutoksia ei tule kuitenkaan tehdä osaamistasoa madaltamalla, HUS:n henkilöstöedustajat korostavat.

Samaa huolta henkilöstön kanssa kantaa HUS-Desiko työnantajana. Se katsoo, että koulutuksen tulee antaa riittävä ammattitaito erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tilojen puhtaanapito-, ruokahuoltotehtäviin, sekä muihin laitoshygieniatehtäviin.

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja. HUS:n osana toimii yliopistosairaala HYKS.