Jussi Joentausta

Kansa kiittää, hallitus on haudannut jo seitsemän heikosti valmisteltua lakiesitystä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie luetteli hallituksen hautaamia lakihankkeita, kun eduskunta keskusteli tiistaina lainsäädännön tasosta:

– Eläkkeensaajien asumistuen leikkaus, veronkiertäjien katumislaki, työttömien haastattelujen yksityistäminen, päivähoitomaksujen korottaminen, työelämän pakkolait, maahanmuuttajien alempi työttömyysturva, vene- ja moottoripyörävero.

Lapintien mukaan kansalaiset ja oppositio ovat kiitollisena ottaneet vastaan näiden epäoikeudenmukaisten ja heikosti valmisteltujen esitysten kuoppaamisen.

Lainvalmistelua suhteessa perustuslakiin hämmästeltiin eduskunnassa viimeksi viime viikolla, kun käsittelyssä olivat oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen kertomukset.

Sipilän hallitus omaa luokkaansa



Lapintie sanoi lainvalmistelussa olleen ongelmia jo edellisten hallitusten aikana.

– Mutta nykyinen hallitus tuntuu olevan aivan omaa luokkaansa kiireesti ja siksi heikosti valmisteltujen lakien tuomisessa eduskuntaan.

Erityisen huolestuttavana hän piti sitä, että puutteellisesti valmisteltujen joukossa on ollut yhteiskunnallisesti merkittäviä, laajoja lakihankkeita, jotka on tuotu eduskuntaan kiireellä ilman, että niihin on ehditty tehdä kunnollisia vaikutusarvioita tai säätämisjärjestysperusteluja.

– Lainsäädännön sukupuolivaikutukset, tulonjakovaikutukset ja ympäristövaikutukset ovat asioita, joita pitäisi miettiä ennen lakiesityksen tuomista eduskuntaan. Perustuslainmukaisuuden arviointia ei voi sivuuttaa hallitusohjelmaan tai säästötavoitteisiin vetoamalla. Hutaisten tehty palaa ennemmin tai myöhemmin korjattavaksi, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja neuvoi.

Lapintie sanoi, että hallituksen pitäisi olla huolissaan tuloerojen kasvusta ja erityisesti lainsäädännön vaikutuksesta työllisyyteen.

– Esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen työttömien lapsilta on luultavasti johtanut tilanteeseen, jossa työttömien vanhempien on entistä vaikeampi ottaa työtä vastaan. Lapsilla kun on vain puolipäiväinen hoitopaikka, ja kokopäiväiseen hoitoon pitkät jonot. Tätäkin asiaa olisi kannattanut selvittää ennalta, mutta tehtiinkö niin?

Huomautuksia ei oteta huomioon



Olennaisempaa kuin perustaa uusia toimielimiä arvioimaan lakiehdotuksia perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, olisi Lapintien mielestä kuunnella jo olemassa olevien huomautuksia.

– Hälyttävää on ollut kuulla, että oikeuskanslerin virasto ei riittävän ajoissa saa tietoa hallituksen valmistelemien lakiesitysten ongelmista eikä tehtyjä huomautuksia ole otettu huomioon.

Esityksiä tulee tipoittain



Perustuslain kannalta ongelmallisena Lapintie piti lainsäädäntöä, jossa tehdään monta samaan perusoikeuteen, kuten sosiaaliturvaan, kohdistuvaa säästöä peräkkäin. Tipoittain tulevissa esityksissä on vaikeaa tai mahdotonta tehdä kokonaisarviota esimerkiksi säästöjen kohdistumisesta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin.

– Aiheellinen huoli koskee myös maahanmuuttoon liittyviä lakeja, joissa yksittäiset pienet muutokset kasautuvat ja niiden yhteisvaikutuksia on liki mahdoton arvioida, kun kokonaiskuva puuttuu.

Samoihin perusoikeuksiin vaikuttavat, samaan kokonaisuuteen liittyvät lait pitäisi antaa eduskuntaan arvioitavaksi yhtä aikaa ja kokonaisuutena, Lapintie esitti.

Hän ennakoi, että seuraavaksi sama asia tulee esiin, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lait tulevat eduskuntaan tipoittain yksi kerrallaan.

”Hallitus ei ohittanut”



Keskustelua käydään pääministerin ilmoituksen pohjalta. Pääministeri Juha Sipilä kiisti, että hallitus olisi ohittanut oikeuskanslerin lainvalmistelussaan.

– Olen keskustellut tammikuun alussa oikeuskanslerin kanssa ja meillä on yhtenevä käsitys asioiden tilasta. Myös oikeuskansleri itse totesi viime viikolla täällä eduskuntakeskustelussa, että lakiesitysten perustuslailliset ongelmat, puutteet tai korjausehdotukset ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla sen ajan, mitä hän on ollut oikeuskanslerin virastossa.

Sipilä kertoi nykyisen hallituksen antaneen runsaat 400 hallituksen esitystä. Niistä kolme on peruutettu ja eduskunnan vastauksia niihin on tähän mennessä hyväksytty noin 380.

– Peruutettuja on siis vähemmän kuin viime vaalikaudella tässä vaiheessa.