Palta

Järjestö solmii yli puolet Suomen työehtosopimuksista. Siksi sen mukaan selvittely vie aikaa.

Palvelualojen työnantajat Palta lupaa, että keskusjärjestösopimuksissa sovitut asiat sisällytetään nykyisen sopimuskauden jälkeen osaksi jokaista alakohtaista työehtosopimusta. Elinkeinoelämän keskusliiton ilmoitus luopua keskusjärjestösopimuksista on aiheuttanut kuohuntaa työmarkkinoilla.

– Emme ole romuttamassa keskusjärjestösopimusten asioita, vaan jatkamassa niistä sopimista alakohtaisesti, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Hänen mukaansa julkisuuden keskustelu käy ylikierroksilla.

– Toivomme, että tilanne rauhoittuu pikaisesti ja että asia ohjautuu oikeisiin mittasuhteisiin.

Palta on parhaillaan selvittämässä keskusjärjestösopimuksista luopumisen käytännön vaikutuksia omilla sopimusaloillaan. Työ vie jonkin aikaa, koska Palta solmii 150 sopimusta eli yli puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista.

ILMOITUS

– Selvitysvaiheen jälkeen tarkoituksemme on keskustella alakohtaisesti sopijakumppaniemme kanssa siitä, miten jatkon osalta edetään. Tavoitteena on, että tarvittavat sopimusmuutokset saataisiin valmisteltua siten, että ne kyetään sujuvasti ottamaan osaksi uusia työehtosopimuksia seuraavalla neuvottelukierroksella. Näin määräysten soveltamiseen ei tule katkoa missään vaiheessa, Aarto toteaa.

”Merkitys vähentynyt koko ajan”



Aaron mukaan keskusjärjestösopimusten käytännön merkitys on vähentynyt vuosi vuodelta, koska ala toisensa jälkeen on irtaantunut niistä joko kokonaan tai osittain. Eniten keskusjärjestösopimusviittauksia on vanhoissa palvelupuolen sopimuksissa. Isoissa teollisuustaustaisissa sopimuksissa taas vähiten.

– Palta on sopimusten lukumäärällä mitattuna Suomen suurin työmarkkinaliitto. Toivomme, että tieto halustamme siirtää keskusjärjestöasiat osaksi omia työehtosopimuksiamme rauhoittaisi tilanteen ja mahdollistaisi muutoksen kiihkottoman jatkotyöstön, Aarto sanoo.

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Sen 1 900 jäsentä toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla.