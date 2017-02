Lehtikuva/Jussi Nukari

Aikooko europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kaapata perussuomalaiset johtoonsa?

Sitä saa mitä tilaa, on perussuomalaisten slogan. Nyt puolueen puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini saa maistaa omaa lääkettään.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) on uhitellut jo jonkin aikaa julkisuudessa lähtevänsä puolueen puheenjohtajaehdokkaaksi.

Halla-aho on viemässä puoluetta maahanmuuttovastaisten käsiin. Soini on vuosien ajan taiteillut puolueen vennamolaisten juurien ja maahanmuuttovastaisuuden välillä.

Halla-aho käyttää julkisuutta maahanmuuttovastaisen puheensa levittämiseen ja Suomen EU-eron lobbaamiseen.

Soini lähti tälle tielle hyväksyessään Toni Halmeen puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2003. Hänen jälkeensä puolueeseen rantautuivat Suomen sisulaiset ja viimeisimpänä Halla-ahon peesissä kovan linjan maahanmuuttovastaiset.

Soini antanut siimaa maahanmuuttovastaisille

Halla-aholla on vahvat kannattajansa, mutta hän ei ole aikaisemmin haastanut Soinia.

Soini on vuosien ajan taiteillut puolueen maahanmuuttovastaisten kellokkaiden kanssa ja antanut näille siimaa. Maahanmuuttovastaisille poliitikoille on löytynyt tilaa näkyvillä paikoilla.

Arvovaltaisimmalle paikalle, eduskunnan puhemieheksi, on kiivennyt Maria Lohela, joka valittiin kansanedustajaksi Halla-ahon maahanmuuttovastaisten ehdokkaiden nuivalta listalta.

Halla-aho sai tuoreena kansanedustajana vuoden 2011 vaalien jälkeen muun muassa maahanmuuttoasioita käsittelevän hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikan. Hän joutui eromaan saatuaan tuomion islaminuskoa loukanneesta ja kansanryhmää halventaneesta blogikirjoituksestaan.

Soini on pyöritellyt silkkihansikkain maahanmuuttovastaisia. Ei ole ihme, että puolueen maahanmuuttovastaiset ovat voimiensa tunnossa.

Vedättääkö Halla-aho puheenjohtajuudella?



Halla-aho on ilmoittanut todennäköisesti pyrkivänsä perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Tämä on tehokas keino nostaa itsensä julkisuuteen europarlamentin käytäviltä. Suomalaista mediaa kun eivät parlamentaarikkojen sanomiset kovin paljon kiinnosta.

Halla-aho käyttää julkisuutta maahanmuuttovastaisen puheensa levittämiseen ja Suomen EU-eron lobbaamiseen. Välttämättä hän ei edes pyri puheenjohtajaksi, mutta hän saa näkyvästi mediatilaa maahanmuuttovastaisille viesteilleen.

Mahdollisesti tulevan hallituspuolueen puheenjohtajan ja jopa ministerin painoarvo on rivimeppi Halla-ahoa huomattavasti suurempi.

Soini on joka tapauksessa ahtaalla



Halla-aho pistää Soinin ahtaalle, asettuipa hän ehdokkaaksi tai ei. Soini venkoilee puheenjohtajuudellaan, mutta tuskinpa hän puoluetta luovuttaa ministerin paikalta seuraajalleen. Hän halunnee pitää ministerin paikasta kiinni tuskalliseen loppuun.

Halla-aholaiset tiukentavat otettaan perussuomalaisista olipa Halla-aho puheenjohtajaehdokkaana tai ei. Hän saa kannattajansa puoluekokoukseen, ja jaossa on muitakin paikkoja kuin puheenjohtajan.

Valinnat vaikuttavat suoraan myös hallituspolitiikkaan. Maahanmuuttovastaisille ei riitä nykyinen, Sipilän hallituksen aikana koventunut Suomen ulkomaalaispolitiikka. He haluavat tiukentaa sitä entisestään.

SDP painaa päälle



SDP:n tuore puoluesihteeri Antton Rönnholm ilmoitti valintansa jälkeen, ettei puolue mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ilmoituksilla ei ole juuri merkitystä kahden vuoden päästä, mutta tähän ajankohtaan se osuu ja uppoaa.

Perussuomalaisten kannatus on romahtanut. Useissa kunnissa perussuomalaiset uivat uskottavuusongelmissa. Esimerkiksi Helsingissä ryhmä on kutistunut viiteen valtuutettujen jätettyä puolueen. Näin on käynyt monissa kunnissa.

Kuntavaalituloksella mitataan myös hallituksen ja opposition kannatusta. Perussuomalaiset voivat unohtaa jytkynsä, jos puolue epäonnistuu vaaleissa. Puolue sai vauhtia vuoden 2008 kuntavaaleista. Tämän vuoden kuntavaalit voivat vauhdittaa alamäkeä.