Jarmo Lintunen

– Työnantajapuoli näyttää haluavan irtaantua suomalaisen sopimusyhteiskunnan perusperiaatteista

Metalliliiton liittosihteeri ja Metallin Vaikuttajien ryhmänvetäjä Turja Lehtonen on vakavasti huolissaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viimeviikkoisesta päätöksestä irtisanoa kaikki keskusjärjestösopimukset.

– Tämä on tietynlainen sodanjulistus, jota me emme voi vain katsoa toimettomana. Ilmeisesti aina sadan vuoden välein meidän pitää ottaa tosissaan yhteen, jotta ymmärretään, mikä on Suomen parhaaksi. Pelkään, että tällä päätöksellä on suurempi merkitys kuin vielä ymmärrämmekään, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan keskusjärjestösopimusten irtisanominen on toki linjassa EK:n aiemman päätöksen kanssa lopettaa toiminta työmarkkinaosapuolena.

– Pidän tätä kuitenkin äärimmäisen huonona arviona kokonaistilanteesta. Tämä tarkoittaa, että EK ei ole tehnyt, eikä aiokaan tehdä uudelleenarviointia heidän sääntömuutoksestaan, joka minusta oli heiltä selkeä virhe. Väitän, että tulee vielä tilanne, jolloin maan poliittinen tilanne ja työllisyystilanne ovat toisenlaisia. Nyt yksi osapuoli on pelannut itsensä ulos sopimusyhteiskuntaan kuuluneista työelämän pelisääntöneuvotteluista.

Pienet toimialat huolettaa

Lehtosta huolestuttaa erityisesti pienten toimialakohtaisten liittojen puolesta, jotka ovat tähän asti pitkälti nojautuneet keskusjärjestösopimuksiin esimerkiksi luottamusmieskysymyksissä ja koulutuskysymyksissä.

– Metalliliiton tilanne on siinä mielessä parempi, että jo kaksi vuotta sitten omassa sopimusratkaisussamme irtaannuimme silloisesta TT:n ja SAK:n yleissopimuksesta, ja kirjasimme nämä asiat omaan työehtosopimukseemme.

Lehtosen mielestä suomalaisen työmarkkinajärjestelmän vahvuus on ollut se, että pienessä maassa on ollut pakko rakentaa asiat sopimalla.

– Katsokaa vaikka mitä tapahtuu Euroopassa! Siellä tukitaan moottoritiet, poltetaan autoja ja kidnapataan yritysjohtajia. Onko tämä tosiaan se malli, mitä me haluamme? Vaikka suomalainen pitkään puristaa nyrkkiä syvemmälle taskuun, niin jossain vaiheessa se käsi nousee sieltä. Onko se sitten enää kenenkään hallussa?

Nyt EK:n jäsenliittojen pitäisi Lehtosen mielestä nopeasti istua alas ja tehdä kokonaisarvio, että haluavatko he oikeasti mallin, missä kaikki ottavat irti mitä vain saavat, ja muutaman vuoden kuluttua me kaikki olemme vielä syvemmällä suossa.