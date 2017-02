Jussi Joentausta

Julkisuudessa puhutaan, että eläke- ja työttömyysturvamaksut nousevat sekä tulee puoli tuntia työaikaa lisää viikossa ja julkisen alan työntekijöiltä leikataan 30 % lomarahoista kilpailukykysopimuksen eli kikyn seurauksena.

Mitä tämä tekee euroissa? JHLn tilastotoimitsija Jorma Peussa on tehnyt taulukon, josta on helppo laskea ansiotason alenemat eri ansiotasoissa.

Esimerkiksi 2 000 euroa kuukaudessa tienaavat menettävät tänä vuonna 882 euroa sekä vuosina 2017–2020 yhteensä 3 800 euroa. Vuoden 2020 työajan pidennyksestä ei ole päätöstä, eli tehdäänkö silloinkin puoli tuntia talkoilla?

2 300 e/kk tienaavat menettävät ensi vuonna 1 015 euroa sekä 2017–2020 yhteensä 4 390 e. 2 600 e/kk tienaaville vähennys on tänä vuonna 1 150 euroa ja 2017–2020 yhteensä 4 960 €.

Työntekijöille näille rahoille olisi varmasti parempaakin käyttöä. Päätöksellä on kielteinen vaikutus ostovoimaan, joka on muutenkin pieni julkisen alan työntekijöillä. Lisäksi kun ansiot laskevat, niin myös eläkekertymät laskevat.

Kuntien verotuloihinkin kiky-sopimuksella on vaikutuksia. Vaasassa on puhuttu, että valtionosuudet vähenevät 750 000 euroa, mutta mikä on lopullinen verotulojen vähenemä? Epäilen sen olevan muutaman miljoonan euron luokkaa vuosina 2017–2020.

Kiky–sopimus astui voimaan 1.1. eläke- ja työttömyysmaksujen osalta ja 1.2. työajan pidennyksen sekä tulevien lomarahojen osalta.

Heikki Mustonen

pääluottamusmies

JHL 21 Vaasa