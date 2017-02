Lehtikuva/Jussi Nukari

Demarien puoluevaikuttajista alle kaksi prosenttia haluaa samaan hallitukseen.

SDP ja perussuomalaiset ajautuivat maanantaina sanaharkkaan siitä, voivatko ne olla samassa hallituksessa. Sen käynnisti SDP:n uusi puoluesihteeri Antton Rönnholm, joka sanoi sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen kelpuuttavan hallituskumppaneiksi kaikki muut paitsi perussuomalaiset.

– Yhteistyötä voi tehdä kaikkien niiden kanssa, jotka allekirjoittavat arvomme ja tavoitteemme. Henkilökohtaisesti minun olisi tällä hetkellä vaikea nähdä SDP samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini vastasi Ilta-Sanomissa, ettei ole samantekevää, mitä merkittävimmän oppositiopuolueen puoluesihteeri päästää suustaan.

– Mikä on Antti Rinteen kanta. Kun näitä lärväilyjä tulee, niin onko se puolueen virallinen kanta? Soini kysyi.

Hän sanoi SDP:n kannatuksen sulaneen viime vaalien alla ”kuin rötösherran selkäranka saunassa eikä siitä jäänyt mitään jäljelle.” Nyt vaaleihin on vielä yli 700 päivää.

”Soini ei kitke rasisteja”



SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin katsoo puoluesihteeri Antton Rönnholmin tulkitsevan oikein puolueen tuntoja mahdollisesta hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

– SDP:n vaikuttajat eivät halua perussuomalaisten herrojen kanssa marjaan. Tämä on melko yleinen näkemys puolueen sisällä. Perussuomalaiset unohtivat hallitusvastuussa vaalilupauksensa ja köyhän kansan asian ennätyksellisen nopeasti. Lisäksi Soini on ollut toistuvasti täysin kyvytön tai haluton kitkemään rasistiset ulostulot puolueestaan. Tuomioita tulee, mutta Soini on hiljaa, Marin sanoo.

Lännen Media kartoitti tammikuussa SDP:n puolueaktiivien näkemyksiä seuraavan hallituksen kokoonpanosta. Kyselyn perusteella vain 1,9 prosenttia SDP:n vaikuttajista olisi valmis ottamaan perussuomalaiset hallituskumppaniksi vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.