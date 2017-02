Yle Kuvapalvelu

Kuuluisan film noir -klassikon ja mysteerijännäri Gildan (1946) juonikuvio käy välillä tahattoman koomisilla ylikierroksilla, kun pääosien kolmikko mittelöi studiolavasteisessa Buenos Airesissa.

Erotiikan klassikoksikin luonnehditun leffan kolmiodraamassa ja viha rakkaus -säpinöissä on intohimon poltetta, joka on kuin hollywoodilaistettua Tuliota.

Elokuva on jäänyt historiaan ennen muuta nimiosaa esittävän Rita Hayworthin laulunumerosta Put the Blame on Mame.

Charles Vidorin ohjaama elokuva on muutenkin paljolti Hayworthin varassa. Gilda oli aikoinaan iso tapaus, jonka kohtalokkaan naisen gloria leimasi Hayworthin uran jatkoa myös yksityiselämän puolella.

Mustasukkaisuus, kosto ja natsit uhkaavat vuorollaan eräiden tulevaisuutta ja menneisyys osoittautuu piinallisen eläväksi. Pääpari rähisee lähes koko ajan toisilleen sillä seurauksella, että totta kai ollaan kohta intohimoisen rakastuneita.

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, kun kasinonomistaja pestaa tapaamansa seikkailijan johtamaan viihdeluolaansa ja pitämään samalla silmällä seksiä tihkuvaa vaimoaan. Kaiken pohjalla sykkii pirullinen juoni.

George Macready on erinomainen sotaklassikon Kunnian polut (1957) höyrypäisenä kenraalina, mutta tässä hän on kasinokihona aika vaisu. Kehumista ei ole myöskään Glenn Fordin ”kovaksikeitetyssä” sankarissa.

