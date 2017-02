Lehtikuva/Christof Stache

Jalkapalloilevassa maailmassa nousi yllättävän vähän kohua Bayern Münchenin pitkäaikaisen luottopuolustajan Philipp Lahmin reilu viikko sitten julkisuuteen kertomasta päätöksestä ripustaa nappulakengät naulaan kuluvan kauden päätteeksi. 33-vuotias Lahm lopetti uransa maajoukkueessa kesän 2014 maailmanmestaruuteen, mutta nyt hän jättää myös seurajoukkueensa pukukopin. Eikä hän siirry ainakaan näillä näkymin Bayernin sikariportaaseen monen muun seuralegendan tapaan, koska Lahm tyrmäsi julkisuudessa esillä olleet tiedot nimittämisestä seuran urheilutoimenjohtajaksi.

Lahm jättää ammattilaisurheilun kuin F1-kuljettaja Nico Rosberg. Yllättäen ja aivan absoluuttisella huipulla. Hänellä olisi ollut vielä vuosi sopimusta jäljellä baijerilaisseuran kanssa. Vaikuttaa siltä, ettei Lahm halua pelaajana hiipua hiljalleen. Ikääntyessä vauhti hyytyy, vaikka maaginen kosketus palloon pysyisi yllä.

Lahm kirjoitti itsensä allekirjoittaneen tietoisuuteen viimeistään vuoden 2006 MM-kisoissa. Hän oli ja on edelleen modernia aikaa symboloiva aktiivinen laitapakki, jonka nousuista ja leikkauksista keskustaan syntyy alituisesti vaarallisia paikkoja vastustajan maalille. Sen sijaan hän ei ole luonut vaaraa kokoonpanon supistumisesta kesken pelin, koska Lahm ei ole koskaan saanut ammattilaisurallaan punaista korttia.

Lahm on myös epätyypillinen saksalainen futaaja ollessaan vain 170 senttimetrin mittainen. Maan futikseen kun liitetään konemaisuuden kliseen lisäksi myös se, että pelaajat kentällä olisivat keskimäärin päätä Lahmia pidempiä. ”Taikakääpiö” Lahm kertoo omaksi suureksi idolikseen Saksan maajoukkueen Pierre Littbarskin, joka edusti myös metriheikkijengiä ollessaan vielä kaksi senttiä Lahmia lyhyempi. Fanitus johtui juuri FC Kölnissä uransa tahkonneen Littbarskin koosta. Mitä pienempi, sitä parempi.

Kerran Mestareiden Liigan ja seitsemän kertaa Bundesliigan voittanut Lahm on Bayern Münchenin oma kasvatti. Hän on pelannut seurassa koko uransa lukuun ottamatta Stuttgartissa parikymppisenä viettämäänsä kahta lainakautta. Ura alkoi aikoinaan jo pallopoikana ja kahdeksas Saksan mestaruus napsahtaa todennäköisesti plakkariin kevään päätteeksi syksyn komeettaseura RB Leipzigin vauhdin hiivuttua. Ja yhtä lailla Mestareiden Liigan kirkkain kruunu on Lahmille tarjolla vielä tänäkin keväänä, kun hänen seuransa aloitti pudotuspelit keskiviikkona Arsenalia vastaan.

Vaikka pelaajana Lahm on ollut kentällä liki täydellinen, kentän ulkopuolella hän on jaellut kaksijakoisia ja kaksinaismoralistisia lausuntoja. Hän on nimittäin voittanut suvaitsevaisuuspalkinnon homofobiaa vastaan tekemästään työstä. Toisaalta Lahm on sanonut, että futaavien homojen tulisi pysyä kaapissa, koska kohtaisivat suuntautumisensa takia kiusaamista. Ei kovin fiksu viesti monen nuoren idolin suusta.

Esimerkiksi Lahmin juniorivuosien joukkuetoveri ja Saksan maajoukkueessa 52 ottelua pelannut Thomas Hitzlsperger kertoikin homoseksuaalisuudestaan vasta lopetettuaan aktiiviuransa vuonna 2013. Kaapin oven narina on edelleen tabu Saksassa.

Vakiorivillä veivataan FA-cupin, Championshipin ja Ykkösliigan matseja. Hyvässä vireessä oleva, 11 ottelua tappioitta pelannut Ykkösliigan Millwall kohtaa hiipuneen, putoamisvaarassa olevan mestari-Leicesterin. Kotijoukkue on jo raivannut kaksi Valioliiga-vastustajaa (Watford ja Bournemouth) laulukuoroon cup-taipaleellaan ja saattaa antaa seuran tunnetuimmalle suomalaiskannattajalle eli pääpersu Timo Soinille syytä juhlaan. Yllätysykkönen on kuitenkin hyvä varmistaa kakkosella, koska Leicesterin taso on riittänyt Mestareiden Liigan pudotuspelivaiheeseen.

Sen sijaan seuraavasta kohteesta Wolverhampton–Chelsea on turha hakea varmisteluja. Taso riittää Wolvesin kaatamiseen, vaikka Antonio Conte ei varmasti peluuta ottelussa ykkösmiehistöään. Valioliigan ylivoimainen kärki tekee selvää jälkeä kotijoukkueesta sisuunnuttuaan viime sunnuntain Burnley-tasurista.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 18.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(2), 1(2), 2, 1(X), 1, X, 2(X), 1, 2, 1(X), 1, 1(X).

VIIKON VÄITE: Suomen maahanmuuttopolitiikan älyttömyydet näkyvät hyvin KuPS:n nigerialaisen hyökkääjän Gbolaham Salamin perheen tapauksessa. 14 maalia viime kaudella Veikkausliigassa iskeneen Salamin yrittäjänä kotimaassaan työskentelevä vaimo ja yksivuotias poika eivät saaneet maahamme turistiviisumia. Eivät, vaikka Salami tienaa enemmän kuin keskivertosuomalainen ja KuPS olisi hoitanut kaikki perheen Suomeen tuloon liittyneet käytännön asiat.