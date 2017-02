All Over Press/Artyom Korotayev

Venäjän duuman jäsen Vitali Milonov valokuvattiin muutama päivä sitten imatralaisen kalakaupan edessä. Kala on kuitenkin elintarvike, joka on Venäjän asettamien vastapakotteiden piirissä, ja pietarilainen Milonov taas on tunnettu pakotteiden kannattaja ja ”patriootti”.

Toimittaja ja bloggari Pavel Prjanikov postasi kuvan nettiin varustettuna tekstillä ”patriotismi kokonaisuudessaan yhdessä kuvassa”.

Milonov myönsi heti ostaneensa Imatralta kirjolohta. Hän ei kuitenkaan katsonut toimineensa mitenkään väärin.

Milonov vihjaisi, että hänen arvostelijansa ostavat Suomesta ”epämiehekkäitä” tuotteita.

Mielenkiintoisin Milonovin selityksistä oli, että ”Imatra on käytännössä Pietarin lähiö”. Hänen mukaansa pietarilaisille Suomi on lomapaikka, ja ”kaikki” siellä käyvät ostavat kalaa. ”Jokainen pietarilainen tietää, että tuore kirjolohi on Suomessa todella hyvää”.

Lisäksi Milonov puolusteli tekoaan sillä, ettei hän matkustanut Suomeen shoppailua varten, vaan edistämään kahdenvälisiä kulttuurisuhteita.

Milonov on myös tunnettu homoseksuaalien oikeuksien vastustaja. Hän vihjaisikin, että hänen arvostelijansa menevät Suomeen ostamaan ”epämiehekkäitä” tuotteita.

”Toisin kuin liberaalit hamsterit, emme mene Suomeen ostamaan smoothieita, vaan tasavertaisina kumppaneina puhumaan niiden kanssa, jotka haluavat sylkeä pakotteille”, totesi Milonov. ”Hamsterit” on halventava nimitys oppositiohenkisille ihmisille.