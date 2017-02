Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Rakennemuutos syrjäyttää varsinkin alle 35-vuotiaita.

Suomessa on noin 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä, joita torstaina julkaistussa Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn julkaisemassa analyysissä kutsutaan kadonneiksi työmiehiksi. Näiden 25–54-vuotiaiden miesten toiminnasta ei tiedetä juuri muuta kuin että he ovat ilmeisen pysyvästi kadonneet työelämästä.

Heistä noin 50 000 luetaan tilastoissa ”muiksi työelämän ulkopuolella oleviksi”. He eivät ole työkyvyttömiä, mutta eivät hae töitäkään.

Ryhmästä yli 28 000 on niitä, jotka pitkittyneen työttömyyden, alhaisen koulutuksen ja lyhyen työhistorian takia eivät todennäköisesti palaa työelämään.

”Kadonneita työmiehiä” on 7,4 prosenttia parhaassa työiässä olevista miehistä, joita on noin 1,1 miljoonaa. Heistä 805 000 käy töissä ja työttömänä on noin 130 000.

Kolmanneksella ei mitään tuloja



Millä kadonneet työmiehet elävät?

ILMOITUS

Vuosina 2012– 2014 enemmistö ryhmään ”muut työvoiman ulkopuolella olevat” kuuluvista miehistä oli joko kokonaan ilman tuloja tai sai työttömyysturvaa.

Ryhmästä kolmanneksella ei löydy mistään rekisteristä rahassa mitattuja tuloja eikä myöskään toimeentulotukea. Pelkkää toimeentulotukea oli saanut näinä kolmena vuonna 13–16 prosenttia ryhmään kuuluvista miehistä. Työttömyysturvaa heistä oli vuoden aikana saanut 35 prosenttia, muttei vuoden lopussa ja siksi heitä ei luettu työttömiksi.

Omaisuustuloja oli 38 prosentilla. Näihin luetaan esimerkiksi myyntivoitot, vuokratulot ja osingot.

7 400 miestä oli sellaisia, ettei heistä ole neljään vuoteen ollut minkäänlaista rekisterimerkintää verohallinnossa tai toimeentulotuen saajissa. Heistä noin 5 000 oli taustaltaan ulkomaalaisia eli he ovat voineet muuttaa maasta ilmoittamatta siitä viranomaisille.

Suorittavan työn väheneminen taustalla



Miesten työllisyysongelmien keskeisimpänä selittäjänä analyysi pitää kiihtyvää rakennemuutosta. Etenkin teollisuustyöpaikkojen määrä on vähentynyt, kun toimialarakenne on muuttunut. Työttömäksi on siirtynyt paljon suorittavaa työtä tekeviä miehiä, joilla ei ole juuri peruskoulun jälkeistä koulutusta – ainakaan sellaista, joka pitäisi heidät työmarkkinoilla.

Viime vuosina yli 50-vuotiaiden miesten työllisyys on parantunut. Nuorten miesten työttömyydessä sen sijaan ei ole tapahtunut myönteistä kehitystä. Pitkään kestänyt taantuma on ehkä syrjäyttänyt osan nuorista pysyväisluontoisesti työmarkkinoilta, analyysissä todetaan. Vaarassa ovat varsinkin alle 35-vuotiaat työttömät nuoret miehet, joiden työttömyys on kasvanut jyrkimmin vuoden 2008 finanssikriisistä alkaneen talouskriisin aikana.

Analyysissä perätään pojille lisää porkkanoita kouluttautumiseen.