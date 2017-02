Vihreistä vasemmistoliittoon Helsingissä

Kari Kälviä

58-vuotias teatteri-teknikko. Kulttuuriryhmän

työsuojeluvaltuutettu. HKL:n johtokunnan jäsen. Perustanut JHL:n

vihreät.

Kari Kälviä, olit kaksissa edellisissä kuntavaaleissa Helsingin vihreiden ehdokas. Nyt vaihdat vasemmistoliittoon. Miksi?

– Uskoni vihreiden avoimuuteen ja demokratiaan on vuosien mittaan kokenut suuria kolauksia. Uskon, että vasemmistoliitto edustaa oikeasti demokraattisia näkemyksiä ja arvoja.

– Uskoni on vienyt se, kun entisenä Helsingin vihreiden hallituksen jäsenenä olen päässyt seuraamaan sisäistä kähmintää ja pienen klikin toinen toistaan tukemista. Helsingin vihreissä ei ole sijaa enää kuin nuorille. Yli viisikymppinen on setämies eikä sellaisen näkemyksiä kaivata eikä kunnioiteta siellä. Tällaista pidetään hidasteena yhteiskunnan kehittämisessä. Itse ajattelen, että elämänkokemus, kokemus vuodesta 1990 Helsingin kaupungilla töissä olleena ja kymmenen vuotta luottamusmies- ja pääluottamusmiestehtäviä hoitaneena luo näkemystä siitä, kuinka kunnallista palvelutuotantoa pitäisi kehittää ja ylläpitää.

Oliko Palmian yhtiöittäminen ratkaiseva asia?

– Silloin yritin vielä kääntää vihreitä yhtiöittämistä vastaan. Itse palvelutuotantoon tutustuneena näin sen peikon, mikä tulee toteutumaan lähivuosina. Yhtiöittämisen kautta Palmia ajetaan alas.

– Karkeasti sanoen vihreät on nykyään kuin lapsia kurahaalareissaan hiekkalaatikolla, joita puku päällä oleva kokoomustoimija ottaa kädestä kiinni ja näyttää, mihin suuntaan yhteiskuntaa veivataan.

Olet ollut perustamassa JHL:n vihreitä ja toiminut ay-agendalla muutenkin. Minkälaista se on vihreissä?

– Vastakaikua tuli Tarja Cronbergin ministerikauden aikana, mutta silloinkin se jäi lapsenkenkiin. Tässä on kaksi puoluesihteeriä lupaillut, että ammattiyhdistystoimintaa ruvetaan vihreissä katsomaan ja kehittämään kokonaisvaltaisemmin. Minkäänlaista liikahdusta ei ole tapahtunut. Ay-ymmärrys vihreissä rajoittuu akateemisten alojen toimijoiden näkemyksiin, jotka usein ovat aika työnantajamyönteisiä.

Vaihtoehtoja on Helsingissä paljon. Miksi juuri vasemmistoliitto?

– Pidän demareita takinkääntäjinä. Paavo Lipponen on ollut pahin porvari, siihen suuntaan en pysty katsomaan. Perussuomalaisten työväki-ajattelu on hyvin ristiriitaista, puolue edustaa selkeästi oikeistonäkemystä. Ainoa vaihtoehto nimenomaan demokratian kannalta on vasemmistoliitto.

Minkälaista menestystä povaat Helsingissä suurimmaksi pyrkiville vihreille?

– Vihreät on tehnyt suuria virheitä kaavoituspäätöksissä, ja suuri osa oli Guggenheimin kannattajia. Uskon, että vihreä optimismi murenee. Vasemmistoliitto nousee. Voi olla, että ”punavihreä kupla” onkin vihreä kupla ja puna on nouseva voima.