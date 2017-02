Minna Kalllinen

– Mitä työnantajat tykkäisivät jos me vuorostamme sanoisimme kaikki paikalliset sopimukset irti? kysyy PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n keskiviikkoinen ilmoitus irtisanoa kaikki keskusjärjestösopimukset otettiin järkytyksellä vastaan Palvelualojen ammattiliitossa PAM:ssa.

– Kun tulee tällainen totaalinen ilmoitus ilman että työnantaja olisi asiasta keskustellut kanssamme, niin onhan se tyrmistyttävää ja se on uhkaus, Koivuniemi sanoo.

Hän pohtii vastavuoroisesti, miltä EK:ssa tuntuisi, jos PAMin pääluottamusmiehet isoissa taloissa sanoisivat kaikki paikalliset sopimukset irti. Niillä on vain kolmen kuukauden irtisanomisaika.

– Jos pääluottamusmiehet vain ilmoittaisivat PAMin nettisivuilla – niinhän EK:kin teki – että kaikki paikalliset sopimukset sanottaisiin irti? Mitä siitä seuraisi?

Koivuniemi kertoo, että työnantajien kanssa on PAMissa sovittu monenlaisia poikkeavia työvuorojärjestelyjä, jotka ovat juuri työnantajan yrityksen kannalta hyvin tärkeitä.

– Meillä on paljon esimerkiksi työaikasopimuksia, joita on katsottu läpi sormien ja tehty paikalliset sopimukset. Niitä on tehty, koska juuri tilaajayritys haluaa tietyn työaikamallin.

Sopimukset jäissä



EK:n ilmoitus johti siihen että PAM keskeytti keskiviikkoisen hallituksen kokouksensa selvitelläkseen tilannetta.

– Se päätettiin heti, että meidän sopimukset on jäissä. Jos emme saa kaikkia keskusjärjestösopimuksia meidän työehtosopimuksiin niin, ryhdymme taistelemaan, kertoo Koivuniemi, joka PAMin hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaisen varamiehen ominaisuudessa johti kokousta.

Nyt PAM on jo käynnistänyt muutamien työnantajaliittojen kanssa neuvottelut siitä, että keskusjärjestösopimuksen sisältöjä saataisiin alan työehtosopimuksiin. Liiton pitää saada irtisanotun sopimuksen sisällöt lähes kaikkiin työehtosopimuksiinsa.

Nyt siis neuvotellaan.

– Mutta mistä kaikesta neuvotellaan? Ensimmäisenä tulee mieleen, että jos työnantajapuoli ei tule vastaan, niin ei neuvotella sitten mistään. Tätäkö EK halusi, Niina Koivuniemi kysyy.

Harkittu taktiikka

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies perusteli ilmoitusta viime keväänä tehdyllä sääntömuutoksella, jonka mukaan se ei voi enää neuvotella työehdoista palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa. Koivuniemen mielestä perustelu ontuu: miksi irtisanomisilmoitusta ei sitten tehty keväällä vaan vasta nyt.

– Kyllä tämä on selkeästi harkittu taktiikka EK:lta, Koivuniemi sanoo.

Koivuniemeä harmittaa tilanne siksi, että PAM saatiin mukaan kilpailukykysopimukseen, joka on tarkoittanut työnantajalle ilmaista työvoimaa ja joka muutenkaan nollaratkaisuna ei ollut työntekijöille hyvä.

– Totta kai olisimme halunneet palkankorotukset, mutta kikyyn päädyttiin, jotta saatiin työrauha. Ja nyt tulee tämmöinen. Onhan tämä sodanjulistus, Koivuniemi sanoo.