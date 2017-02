Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että Talvivaaran kaivoksen uusi omistaja on epäilyttävä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää epäilyttävät Terrafamen uuden omistajan Trafiguran taustat.

Terrafame ilmoitti viime perjantaina yhtiön rahoitusjärjestelyistä. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että rahoitusjärjestelyn jälkeen Terrafamella on edellytykset harjoittaa kaivostoimintaa ympäristöllisesti vastuullisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi.

Sen jälkeen uudesta yhtiökumppanista on paljastunut päinvastaiseen viittaavia tietoja. Singaporelainen, metalleja välittävä Trafigura on saanut sakot laittoman myrkkylastin viemisestä Norsunluurannikolle. Lisäksi on paljastunut yhtiön johdon runsaat kytkökset veroparatiiseihin.

– Talvivaaran kaivos on aiheuttanut suuria ympäristöongelmia Kainuussa. Uuden omistajan ympäristörikokset eivät anna vaikutelmaa, että ympäristöasioista huolehdittaisiin tulevaisuudessa aiempaa vastuullisemmin, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Silvia Modig sanoo.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen muistuttaa siitä, että yhteiskuntavastuu on valtion omistajaohjauksen periaate ja se tarkoittaa, ettei veroparatiisien käyttö ole hyväksyttävää.

– Nyt kuitenkin omistajaksi on valittu yhtiö, jolla on satoja kytköksiä veroparatiiseihin. Tämä ei lisää luottamusta Terrafamen toimintaan, hän sanoo.

Valtio on kuitenkin yhä rahoitusjärjestelyiden jälkeen Terrafamen suurin omistaja. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen Trafiguran yhteydestä ympäristörikoksiin.