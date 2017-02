Lehtikuva/Str

EU:n ja Turkin välisen pakolaissopimuksen inhimillinen hinta on Amnestyn mukaan liian korkea muualla kopioitavaksi.

EU:n ja Turkin välinen häpeällinen pakolaissopimus on jättänyt tuhansia pakolaisia ja siirtolaisia siivottomiin ja vaarallisiin elinoloihin Kreikan saarille, toteaa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sopimuksen vuosipäivän alla ja varoittaa, ettei sitä pidä kopioida muissa maissa.

Amnestyn uusi raportti tuo esiin myös tapauksia, joissa turvapaikanhakijoita on palautettu laittomasti Turkkiin, mikä on räikeästi kansainvälisen oikeuden vastaista.

– EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus on ollut katastrofi niille tuhansille, jotka on jätetty jumiin vaaralliseen ja epätoivoiseen, näemmä loputtomalta vaikuttavaan limboon Kreikan saarille, sanoo Mikko Aarnio, Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija.

Täpötäysillä leireillä hygienia on huono, ruuasta ja kuumasta vedestä on pulaa ja terveydenhoito on riittämätöntä.

Pakolaiset saarrettu kurjuuteen

Kun sopimus astui voimaan, Kreikan saarille saapuneet pakolaiset ja siirtolaiset suljettiin säännönmukaisesti säilöönottokeskuksiin. Vaikka oikeudellisesti kestämättömästä automaattisesta säilöönotosta on luovuttu, leirien asukkaat eivät pääse lähtemään saarilta.

ILMOITUS

Täpötäysillä leireillä hygienia on huono, ruuasta ja kuumasta vedestä on pulaa ja terveydenhoito on riittämätöntä.

Olosuhteet saarella eivät ole pelkästään halventavia, vaan ne myös vaarantavat pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten turvallisuuden.

Illalla 24. marraskuuta 2016 ruoanlaittoon tarkoitettu kaasupullo räjähti Mórian pakolaisleirillä Lesboksen saarella surmaten viereisessä teltassa asuneen 66-vuotiaan irakilaisnaisen ja 6-vuotiaan lapsen.

Väkivaltaisuuksien uhriksi

Heikkojen vastaanotto-olosuhteiden lisäksi leirien asukkaiden hyvinvointiin vaikuttaa huoli turvallisuudesta. Leirien ala-arvoiset olosuhteet, pakolaisten ja siirtolaisten epävarmuus omasta tulevaisuudestaan ja levoton rinnakkaiselo paikallisten kanssa ovat kiristäneet ilmapiiriä, mikä on toisinaan purkautunut väkivaltaisuuksina. Esimerkiksi Chiosilla sijaitsevalla Soudan leirillä pakolaiset ovat joutuneet myös väkivaltaisten viharikoksien uhreiksi.

– Kun hyökkäys tapahtui, pelkäsimme henkemme puolesta ja juoksimme ulos leiristä. Ihmiset kirkuivat, lapset itkivät. Emme tarvitse tätä enää elämäämme, BKD, 17-vuotias Syyrian pakolainen Alepposta kuvasi hyökkäystä.

Erityisesti naiset kärsivät turvallisuuden puutteesta Kreikan saarilla, koska he joutuvat leireillä usein muun muassa käyttämään samoja saniteettitiloja kuin miehet. Silloinkin, kun leiriltä löytyy vain naisille tarkoitettuja vessoja ja suihkuja, niissä ei usein ole kunnon ovea tai valaistusta.

Useat naiset ovat kertoneet Amnestylle joko kokeneensa tai todistaneensa sanallista tai fyysistä seksuaalista ahdistelua tai lähisuhdeväkivaltaa.

Päästävä jatkamaan matkaa

EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus perustuu sille olettamukselle, että Turkki olisi turvallinen maa turvapaikanhakijoille.

Virallisesti turvapaikanhakijoita ei ole toistaiseksi palautettu hakemuksia käsittelemättä Kreikasta Turkkiin sillä perusteella, että Turkki olisi niin sanottu turvallinen kolmas maa. Amnesty on kuitenkin dokumentoinut tapauksia, joissa turvapaikanhakijoita on palautettu kansainvälisen oikeuden vastaisesti kiireellisesti ilman mahdollisuutta hakea turvapaikkaa tai valittaa käännytyspäätöksestä.

– Niin kauan kuin Turkki ei todistetusti ole turvallinen maa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, EU:n ja muiden jäsenvaltioiden pitäisi työskennellä Kreikan viranomaisten kanssa turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi kiireellisesti Manner-Kreikkaan ja edelleen muihin jäsenmaihin, toteaa Aarnio Amnestyn tiedotteessa.

– Kenenkään ei pitäisi kuolla pakkaseen Euroopan kynnyksellä. Euroopan johtajien, jotka väittävät, että EU:n ja Turkin välinen sopimus voisi olla mallina muille samankaltaisille sopimuksille esimerkiksi Libyan, Sudanin ja Nigerin kanssa, tulisi tarkastella sopimuksen puistattavia seurauksia ja ottaa opiksi: tätä ei saa koskaan toistaa, sanoo Aarnio.