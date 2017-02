Jarmo Lintunen

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii koulutukseen kohdistuvien säästöjen lopettamista.

– On lyhytnäköistä leikata tulevaisuuden menestystekijöistä. Hyvä, laadukas koulutus on yksi Suomen keskeisistä kilpailutekijöistä. Tästä on pidettävä kiinni myös tulevina vuosina, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi avajaispuheessaan järjestön valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella tiistaina.

Paavola muistutti, että Suomen sosiaali – ja terveydenhoidon päätavoitteena on ollut tuloksekas ja vaikuttava hoito. Se on palvellut sekä ihmisten hyvinvointia että lääke- ja hoitotieteen kehitystä. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomessa on totuttu hyvään, tasokkaaseen koulutukseen, mutta nyt koulutus on muutosten kourissa.

Hukkakoulutus estettävä

SuPer moittii sitä että moni oppilaitos on poistanut lähihoitajakoulutuksesta soveltuvuuskokeet taloudellisista syistä. Järjestö ajaa voimakkaasti pakollisia soveltuvuuskokeita. Jos alalle hakeutuvien soveltuvuutta ei tutkita, syntyvä hukkakoulutus syö tavoiteltuja säästöjä.

SuPerin vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan 96 prosenttia lähi- ja perushoitajista oli sitä mieltä, että pääsy- ja soveltuvuuskokeista ei saa luopua. Koska lähihoitajan työssä on kyse ihmisten hoitamisesta, heidän hyvinvoinnistaan ja jopa hengestään, pääsy- ja soveltuvuuskokeita pidetään tärkeinä nimenomaan potilas- ja asiakasturvallisuuden kannalta. Asiakas- ja potilasturvallisuus edellyttävät hoitajalta muun muassa luotettavuutta, vahvaa ammattietiikkaa ja riittävän hyvää kielitaitoa.

Kutsumustyöstäkin maksettava kunnon korvaus

SuPer muistuttaa, että hoitajat tekevät kutsumustyötä. Kutsumus ei tarkoita sitä, että työstä ei tulisi saada riittävää korvausta vaan sitä, että hoitajat haluavat auttaa ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa.

Liittoon kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.