Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta”, Sanni Grahn-Laasonen opasti varapääministeriä.

Perhevapaauudistuksesta on tulossa kuuma peruna hallituksen sisällä. Keskusta julkisti oman mallinsa viime vuoden lopulla ja kokoomus haluaa uudistuksen jo tällä vaalikaudella. Taustalla on pyrkimys nostaa Suomen ja etenkin naisten työllisyysastetta. Nuorten naisten työllisyysaste on Suomessa jopa 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa ja yhtenä syynä tähän pidetään jäykkiä nykysäännöksiä.

Kolmannelle hallituspuolueelle uudistus ei kuitenkaan käy.

– Perheillä on oltava itsemääräämisoikeus, eikä yhteiskunnalla pidä olla saneluoikeutta, miten perheen sisällä perhevapaat käytetään. Sosialismi ei toimi perheessäkään, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini sunnuntaina.

Soini lupasi kannattajilleen, että ”tämä hallitus ei käy perhevapaiden kimppuun”.

– Hallitusohjelma on tässä yksiselitteinen, hän väitti.

Hallitusohjelma päinvastainen



Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen oikaisi ministeritoveriaan maanantaina. Facebookissa hän kirjoittaa, että hallitusohjelman suhteen tilanne on päinvastainen kuin Soini väittää. Hän lainaa hallitusohjelman yhdessä sovittua tekstiä:

”Hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta.”

Hallitusohjelman tekstissä ei ole rajattu yhtäkään tukijärjestelmää kriittisen arvioinnin ulkopuolelle, Grahn-Laasonen jatkaa.

Vasemmistoliitto: 6+6+6



Vasemmistoliitto on esittänyt nykyisen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmän muuttamista ja pidentämistä 18 kuukauden vanhempainvapaaksi. Vapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, joista yhden käyttäisi äiti, yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä.

Samaa sukupuolta oleville vanhemmille vapaa jaettaisiin samalla tavalla. Yksinhuoltaja voisi pitää koko 18 kuukauden vapaan. Vapaajaksoja voisi käyttää lapsen kolmivuotispäivään saakka.

– Naiset käyttävät valtaosan sekä vanhempainvapaasta että hoitovapaasta. Tämä vaikuttaa naisten työnsaantimahdollisuuksiin, urakehitykseen, palkkoihin ja eläkkeisiin. Vanhempainvapaiden uudistaminen on tärkeä rakenteellinen uudistus, joka parantaa erityisesti naisten työllisyyttä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi puolueen työelämäfoorumissa viime lokakuussa.