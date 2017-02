Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kansalaisaloite tulee eduskuntaan tiistaina. Lääkärit kannattavat Suomeen saattohoitolakia.

Eutanasian mahdollistamista ajava kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tiistaina. Sen alla Lääkäriliitto julkisti kuolevia potilaita hoitaville lääkäreille tekemänsä kyselyn, jonka mukaan he eivät kannata eutanasiaa, vaan haluavat Suomeen saattohoitolain.

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielestä saattohoitoa on kehitetty viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Asteikolla 0–10 lääkäreistä yli puolet arvioi saattohoidon tasoksi vähintään 8.

Lääkäriliiton tammikuussa tekemään kyselyyn vastasi kaikkiaan 290 kuolevia potilaita hoitavaa lääkäriä. Vastausprosentti oli 41. Vastaajista 95 prosenttia oli hoitanut kuolevia potilaita yli viisi vuotta.

Saattohoidon kehittymisestä huolimatta siinä nähdään edelleen ongelmana muun muassa hoitoon siirtymisen viivästyminen, saattohoitopaikkojen vähäinen määrä ja koulutuksen puute. Kyselyyn vastanneista lääkäreistä 71 prosenttia toivoikin Suomeen saattohoitolakia, joka takaisi hoidon kaikille sitä haluaville ja tarvitseville.

– Kyselyn tulokset kertovat siitä, että saattohoidon taso on parempi kuin mitä yleinen käsitys on, mutta edelleen ongelmia on sekä saattohoidon saatavuudessa että laadussa. Lääkärikunta toivoo vahvasti saattohoitolakia, jotta kuolevilla potilailla olisi oikeus saada saattohoitoa tasalaatuisesti eri puolilla maata, sanoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve.

Perusteet höltyisivät ajan myötä?



Kyselyn kohdejoukossa eutanasian laillistamisen vastustus on voimakkaampaa kuin lääkärikunnassa keskimäärin. Kyselyyn vastanneista lääkäreistä eutanasialakia kannatti vain 17 prosenttia.

Lakia vastustavat perustelivat näkemystään muun muassa sillä, että se voisi vaikuttaa suhtautumiseen vanhuuden, sairauden tai vammaisuuden vaatimiin hoivaresursseihin. Lisäksi vaarana nähtiin eutanasian perusteiden höltyminen ajan myötä.

Lakia kannattavat lääkärit näkivät puolestaan eutanasian keinona poistaa tai vähentää kärsimystä. He painottivat myös ihmisen oikeutta päättää omasta kuolemastaan.

Pälven mukaan kysymys selvästi keskusteluttaa lääkärikuntaa.

– Näyttää siltä, että kuolevia potilaita hoitavat suhtautuvat muuta lääkärikuntaa varauksellisemmin eutanasiaan.