Jussi Joentausta

Syyriaan rauhaa rakentavat naiset kylissä ja kaupungeissa. Tutkimusten mukaan naisten mukanaolo rauhanneuvotteluissa tuo hyvän tuloksen. Kansainvälinen apu ei ole huomioinut Syyrian naisten näkemystä.

Ryhmä naisia tapaa toisensa Syyriassa. Naisilla on eri uskonto. Naiset edustavat eri etnisiä ryhmiä. Naiset ovat lähtöisin eri kaupungeista. Osa naisista on pakolaisia omassa maassaan. Monia ryhmän naisia yhdistää yksi asia. Heidän poikansa on kuollut sodassa.

Naisten halutaan keskustelevan, miten he voisivat tehdä töitä yhdessä. Naiset alkavat opettaa tansseja ja tehdä ruokaa yhdessä. Ryhmä pystyy ansaitsemaan rahaa.

Esimerkki Syyrian hallituksen hallussa olevalta alueelta on käytännön rauhantyötä. Ylätasolla rauhasta ja tulitauoista neuvottelevat yleensä miehet. Saavatpa he jotakin aikaan tai eivät, ei sillä ole merkitystä ilman naisten ponnisteluja paikallisesti.

Syyriassa naiset kantavat miestenpoissaollessa vastuun sekä perheestä että bisneksistä.

Lisäksi naiset kantavat miesten poissaollessa vastuun sekä perheestä että bisneksistä.

– Naiset ovat nyt miehiä yhteiskunnassa, kun miehet ovat hallituksen joukoissa tai taistelemassa jonkin toisen ryhmän puolesta, huomauttaa syyrialainen koordinaattori Eva Ziedan italialaisesta Coordinamento delle Organizzazione per il Servizio Volontario of Italy -kansalaisjärjestöstä.

ILMOITUS

Sodassa yksi hyvä puoli

Ziedanin mielestä sota on nostanut naisten arvostusta.

– Naisilla ei ole aiemmin ollut isoa ja tärkeää roolia yhteiskunnassa. Sodassa on ollut yksi positiivinen puoli.

Suomen Lähetysseuran Syyrian rauhanhankkeen projektipäällikön Minna Saarnivaaran mukaan naisen roolin muutos on yleistä konflikteissa.

Ziedan kutsuu Syyrian tilannetta katastrofiksi. Arviot sodassa kuolleiden määrästä vaihtelevat. Kuolleita saattaa olla jopa 470 000. Syyriassa on maan sisäisiä pakolaisia noin 6,3 miljoonaa. Naapurimaihin on paennut ainakin 4,8 miljoonaa ihmistä.

Ziedanin mukaan 45 prosenttia Syyriassa olevista lapsista ei käy lainkaan koulua.

– Se vie maalta yhden sukupolven, joka ei pysty jälleenrakennukseen.

Naiset ottavat valtavia riskejä

Naiset ovat avustustyössään uskaliaita. He pitävät lapsille koulua Isisin hallitsemilla alueilla. Kouluissa opetetaan lapsille oikeita oppiaineita Isisin oppien sijaan. Jos Isis on tulossa tarkastuskäynnille, ihmiset näyttävät toisilleen merkkejä. Opettajat piilottelevat opetusaineistoaan. Osa naisista on uskaltanut neuvotella Isisin kanssa koulujen avaamisesta.

Syyrialaisten rauhanponnisteluista huolimatta maa tarvitsee runsaasti apua. Helsingissä tammikuussa järjestetyssä Syyrian apua käsitelleessä seminaarissa purettiin virheitä.

Kansainvälinen yhteisö on pahentanut Syyrian tilannetta tukemalla vain tiettyjä paikallisia toimijoita. Syyrialaiset eivät ole juurikaan olleet mukana suunnittelemassa avustustyötä, eikä naisia ole huomioitu.

– Naisten vastuut ovat lisääntyneet, mutta heitä konsultoidaan silti vähiten. Naisten näkemykset on huomioitava ruohonjuuritason selviytymiskyvyn toteutumiseksi, totesi asiantuntija Alexandra Saieh Oxfam-avustusjärjestöstä.

Tilastojen mukaan naisia kannattaisi ottaa yhä enemmän mukaan myös ylätason rauhansolmimiseen. Graduate institute Genevessä on laskenut, että 98 prosentissa tutkituista tapauksista naiset saivat rauhan aikaan. Rauha säilyy 35-prosenttisesti varmemmin, kun naiset ovat mukana rauhanneuvotteluissa.

Miehet keskittyvät rauhanneuvotteluissa yleensä valtaan ja turvallisuuteen. Naiset nostavat esiin lisäksi esimerkiksi uhrien oikeudet ja sosiaalikysymykset.

Osa yrittää hyötyä hädästä

Ziedan korostaa, että syyrialaisten sosiaalisen yhtenäisyyden vahvistamisen tulisi olla osa kaikkea avustustyötä Syyriassa.

– Tarvitaan yhteisiä tiloja, joissa kaikki syyrialaiset voivat työskennellä yhdessä riippumatta siitä, mihin ryhmään he kuuluvat. Tarvitaan kaupunkien välistä yhteistyötä.

Hävityksen keskellä osa ihmisistä yrittää hyötyä hätää kärsivistä ihmisistä. Osa ei haluakaan rauhaa. Tällainen tilanne voi tulla, jos kahdella ryhmällä on vaikkapa kiistaa veden hallinnasta. Kolmas osapuoli hyötyy riitojen jatkumisesta, jos hän voi myydä vettä. Jos osapuolet saavat kiistan sovittua ja vettä kaikille, ulkopuolinen vedenmyyjä menettää tulonsa.

Syyriaan tulee toivottavasti jonakin päivänä rauha. Ziedan sanoo, että lapsista täytyy pitää huolta sitä hetkeä varten. Tilanne on vaarallinen, koska lapset ovat eläneet väkivallan keskellä.

Ziedan kertoo nelivuotiaasta sukulaistytöstään, joka taputtaa nähdessään sotilaslentokoneen menevän ylitse. Lapset leikkivät armeijaleikkejä kaduilla.