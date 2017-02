Lehtikuva/Dmitry Astakhov

Joulukuussa kirjoitin siitä, kuinka Venäjä muistuttaa Neuvostoliittoa yhä enemmän. Oppositio on tiukassa valvonnassa, ja keskeisin öljy- ja kaasuteollisuus on valtion kontrollissa.

Neuvostoliitto tuli takaisin, koska venäläiset äänestivät sen takaisin. Se ei ollut vaalilupaus, mutta ei myöskään yllätys, jos katsoi kuka vaaleissa oli ehdolla. Kaikkien, jotka Suomessa muistelevat Neuvostoliittoa kauhulla tai naureskellen, olisi syytä miettiä, miksi näin kävi.

Haikailu menetettyjen imperiumien perään oli vuoden 2016 läpi kulkeva teema. Sen kantamana britit äänestivät Brexitin puolesta, Trump voitti vaalit Yhdysvalloissa ja Erdoğan päätti olla uusi ottomaanien sulttaani.

Liberalismiin liitetään kaikki, mikä tuli Venäjälle kaoottisella 1990-luvulla.

Putin oli tämän meemin edelläkävijä, hän lupasi tuoda valittuja paloja Neuvostoliitosta takaisin jo vuonna 2000. Lupaukset on monin osin lunastettu – oligarkit on saatu kuuliaisiksi, duumassa ei enää turhista riidellä ja Krim on vallattu.

Putinismin aatteellinen ydin on liberalismin vastustaminen. Liberalismiin liitetään kaikki, mikä tuli Venäjälle kaoottisella 1990-luvulla. Toisaalta yksityistäminen, joka romutti valtionyhtiöt tai vei ne oligarkkien taskuun ja talouden sekasorto, toisaalta esimerkiksi kansalaisoikeudet, siirtolaisuus ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet.

Valtiontelevisio kertoo säännöllisesti kuinka ”Gejropassa”, Gay-Euroopassa, lapset viedään perheiltään (erityisesti jos ne ovat venäläisiä) ja annetaan homojen adoptoitaviksi. Länsimaat ovat perikadossa ja ainoastaan Venäjän ”kolmas Rooma” voi enää pelastaa kristillisen sivilisaation.

Tämä on 1800-luvun panslavistista kaanonia, mutta myös Neuvostoliitto kelpaa ikoniksi. Stalinin Neuvostoliitto oli konservatiivinen imperiumi, jossa abortit olivat kiellettyjä ja homot joutuivat vankilaan.

Liberalismin vastustaminen ja kansalaisoikeuksien niputtaminen yhteen oligarkkien vallan kanssa on ollut tehokasta, nyt venäläiset eivät halua kumpaakaan. Sitä ei kuitenkaan muisteta, että Neuvostoliiton taloudellinen konkurssi ei johtunut liberalismista, vaan vanhassa pitäytymisestä.

Venäjän hyvinä öljynvientivuosina keräämien puskurirahastojen ennustetaan kuluvan loppuun tänä vuonna, joten pian on taas valittava mitä tehdään, vai yritetäänkö jatkaa entiseen malliin tekemättä mitään.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.