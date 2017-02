Lehtikuva/Saul Loeb

Äärioikeistolainen Steve Bannon on saanut pelottavan paljon valtaa Valkoisessa talossa.

Monet ajattelivat syksyllä, että Donald Trumpin melskaaminen on vaalitaktiikkaa, ja hän maltillistuu aloitettuaan presidentin virassa. Nyt näyttää siltä, että Trump on jopa odotettua pahempi.

Mitä Valkoisessa talossa oikein tapahtuu? Sinkoileeko Trump määräyksiä impulssiensa perusteella vai onko taustalla sittenkin suurempi suunnitelma?

Hurjimpien tulkintojen mukaan Yhdysvalloissa on tapahtumassa vallankaappaus ylhäältä päin, ja Trump sisäpiireineen pyrkii autoritaariseen valtaan.

Bannonin ja Trumpin välillä tehtiin ”Mefistoteleen ja Faustin sopimus”.

Trump esikuntineen mustamaalaa häikäilemättä kaikkia, jotka asettuvat hänen tielleen, ja usuttaa kannattajansa heidän kimppuunsa. Halveksunta ulottuu jopa oikeuslaitokseen (”niin sanottu tuomari”).

Perinteisesti on opetettu, että Yhdysvalloissa on vahva ”punnusten ja vastapunnusten” järjestelmä (checks and balances). Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovalta on tasapainotettu niin, että nopeat radikaalit muutokset ovat mahdottomia.

Tätä oppia koetellaan, jos Trump todella pyrkii yksinvaltaiseen hallitsemiseen. Silloin paljastuvat instituutioiden mahdolliset heikkoudet.

Syksyllä arvioitiin, että ”maltilliset republikaanit” torppaavat kongressissa Trumpin pahimmat ylilyönnit. Tästä ei toistaiseksi ole näkynyt mitään merkkejä. Paria poikkeusta lukuunottamatta edustajat ovat tyytyneet Trumpin siivellä saamaansa vallan siivuun ja tilaisuuteen toteuttaa konservatiivista vallankumoustaan.

Äärioikeistolainen leninisti

Saksalainen Der Spiegel arvioi laajassa artikkelissaan tällä viikolla, että Trump todella pyrkii autokratiaan. Keskeisenä lehti pitää Trumpin strategista neuvonantajaa Steve Bannonia, joka tulee ”niin kaukaa oikealta, että jopa republikaanien eliitti on pitänyt häntä kahjona”.

Spiegelin mukaan Bannon tarvitsi jonkun Trumpin kaltaisen, ja Trump tarvitsi jonkun Bannonin kaltaisen – henkilön joka pystyy manipuloimaan ihmisiä uuden median avulla.

Bannonin ja Trumpin välillä tehtiin ”Mefistoteleen ja Faustin sopimus”. Bannon teki Trumpista suuren ja auttoi hänet Valkoiseen taloon. Ja nyt Trump toteuttaa Bannonin suunnitelmaa.

Bannon sanoi kesällä Vanity Fairille, että Trump on ”meille” väline. ”En tiedä, ymmärtääkö hän sen täysin”, jatkoi Bannon.

Meille? Tällä Bannon tarkoittaa edustamaansa ”uutta” oikeistoa, alternative rightia.

Vuonna 2013 Daily Beastissa julkaistussa haastattelussa investointipankkiirina miljonääriksi kohonnut Bannon sanoi olevansa leninisti. Haastattelijan hätkähdettyä Bannon selitti: ”Lenin halusi tuhota valtion, ja se on myös minun päämääräni. Haluan murskata kaiken, ja tuhota koko nykyisen eliitin.”

Bannonin visiot tulivat esiin hänen johtaessaan äärioikeistolaista Breitbart News -uutissivustoa. Tavoitteena on paluu uskonnollisesti ja sosiaalisesti konservatiiviseen yhteiskuntaan, jossa valta on tukevasti valkoisilla miehillä. Hänellä on myös apokalyptinen visio kristillisen ja islamilaisen sivilisaation välisestä sodasta.

Mestarin vävy sivuraiteelle

Vai onko puikoissa sittenkin Trump? Pitääkö hän liikeyrityksistään tutuin ottein lähipiirinsä jatkuvasti varpaillaan ja kilpailuasetelmassa?

Vanity Fair väitti viime viikolla, että Trump on siirtänyt neuvonantajanaan toimivan vävynsä Jared Kushnerin sivuraiteelle. Lehden mukaan Kushner on ollut raivoissaan.

Vai keskittyykö Trump lähinnä egonsa pönkittämiseen? New York Timesin mukaan Trumpia ei ollut ”täysin briifattu”, kun hän allekirjoitti Bannonin nimittämisen kansalliseen turvallisuusneuvostoon. Tämä viittaisi siihen suuntaan, että alt-right juonittelisi asioita Trumpin ohi.