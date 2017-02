Alloverpress/imago sport

Eteläisessä Puolassa sijaitseva Niecieczan kylä on kirjaimellisesti vain piste kartalla. Kauniin Dunajec-joen varrella sijaitsevan paikkakunnan olemassaoloa ei noteeraisi varmasti kukaan ilman jalkapalloseura Bruk-Bet Termalicaa. Sensaatiomaisesti Puolan pääsarja Ekstraklasaan viime kaudeksi noussut kylän ylpeys on uhmannut kaikkia ennakko-odotuksia ja on ankkuroinut itsensä sarjaneloseksi liigassa, jossa palataan tänään tositoimiin talvitauon päättyessä.

Niecieczassa on ainoastaan 700 asukasta. Siitä huolimatta siellä pelataan huipputason jalkapalloa. Nieciecza on pienimmältä paikkakunnalta pääsarjaan noussut joukkue Euroopassa kautta aikojen. Edellistä ennätystä piti hallussaan tšekkiläinen FK Chmel Blšany, joka tunnetaan maalivahtisuuruus Petr Cechin kasvattajaseurana.

Niecieczan lähes 5 000 katsojaa vetävä moderni stadion on hullunkurinen näky vain kourallisesta katuja muodostuvassa kylän keskustassa. Suurin osa joukkueen peleissä käyvistä katsojista tuleekin parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevasta Tarnow’n kaupungista.

Suomessa seurojen taloudelliset erot eivät onneksi ole valtavia.

Kuten lähes aina kyläseurojen tapauksissa, on myös Niecieczan nousun taustalla yksittäisen henkilön jalkapalloon sijoittama varallisuus. Kylässä varttuneen Krzysztof Witkowskin rakennustarvikefirmasta kasvoi kolmessa vuosikymmenessä eräs Puolan suurimmista yhtiöistä. 2000-luvun alussa hänestä tuli myös paikallisen jalkapalloseuran omistaja, ja rakettimainen nousu huipulle käynnistyi.

Jalkapallomaailmassa vallitsevassa kovassa kilpailussa riittää pyrkyreitä, jotka hakevat mainetta ja menestystä isolla rahalla. Avainasia on, kuinka panostukset käytetään. Niecieczassa lankoja pitää käsissään seuran puheenjohtajana toimiva Witkowskin vaimo Danuta, joka vastaa pelaajasiirroista, sopimusneuvotteluista ja henkilökunnan, kuten esimerkiksi joukkueen valmentajien palkkaamisesta.

On hyvin harvinaista, että jalkapalloseuran pomona toimii nainen. Erityisen haastavaa se on Puolassa, missä paikallisen jalkapallon sisäpiireissä setien kultaiset kädenpuristukset ja korruptio ovat arkipäivää. Danuta Witkowska on kuitenkin kerännyt kiitosta futisväen parissa avointen toimintatapojensa vuoksi, ja kilpailumenestystäkin on riittänyt.

Termalica Nieciecza ei ole ainoa pienen paikkakunnan seura, joka on kohonnut oman maansa pääsarjassa korkealle. Puolalaislilliputin tarinaa läpikäydessä tulee väistämättä mieleen naapurimaa Saksan pääsarjassa pelaava Hoffenheim, joka nousi Bundesliigaan kaudeksi 2008–2009 kiivettyään kahdeksan sarjatasoa alle kahdessa vuosikymmenessä.

Myös 3 000 asukkaan Hoffenheimin nousun taustalla on raha. Seuran toimintaa rahoittaa paikallinen miljardööri Dietmar Hopp, joka on rikastunut ohjelmistoyritys SAP:n menestyksen myötä. Yhdysvaltalaisen talouslehti Forbesin mukaan Hoppin varallisuus on nykyisin noin miljardi euroa.

Rahamiesten putiikkien ohella Euroopan kyläseuroista löytyy fanitettavaa myös jalkapalloromantikoille. Espanjalainen SD Eibar pelaa Baskimaan kaupungissa, jossa on vain 27 000 asukasta. Eibar on kaikkien aikojen piskuisin paikkakunta La Ligassa. Tällä hetkellä seura on kuitenkin sarjassa seitsemäntenä, ja se on edennyt Copa del Reyn puolivälieriin pienimmästä pelaajabudjetista huolimatta.

Eibarin menestys perustuu tarkkaan mietittyihin pelaajahankintoihin. Seuraan on hankittu nuoria pelaajia ilmaissiirroilla ja lainadiileillä. Eibariin on onnistuttu luomaan yhteisöllisyyttä vaaliva kulttuuri, joka tekee joukkueesta osiensa summaa paremman.

Myös Suomessa on nähty pienten paikkakuntien seuroja aivan korkeimmalla huipulla. Myöhemmin konkurssiin ajautunut Myllykosken Pallo voitti Veikkausliigan mestaruuden kymmenisen vuotta sitten, ja myös viime kaudella kultaa vuollut IFK Mariehamn on todellinen kyläseura. Maarianhaminassa on ainoastaan 11 500 asukasta.

IFK Mariehamnin menestyksen taustalla on yhdistelmä järkevää taloudenpitoa ja onnistuneita pelaajarekrytointeja. Viime kauteen menestyksekkään uransa päättänyt valmentaja Pekka Lyyski kertoi mestaruushuumassa Mariehamnin olleen koko liigahistoriansa ajan valmis valitsemaan vaikka putoamisen talousuhkapelin sijasta.

Suomessa seurojen taloudelliset erot eivät onneksi ole valtavia. HJK käytti viime kaudella pelaajiin 1,3 miljoonaa euroa, kun taas Mariehamn purjehti mestaruuteen puolella miljoonalla. Veikkausliigassa pienikin voi pärjätä, jos on viisaampi.

