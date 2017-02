Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Noin kello 13 lähes joka päivä Suomen aikaa se alkaa: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump töräyttää totuuksiaan Twitterissä. Toistuva teema on fake news, valeuutiset. Kaiken logiikan vastaisesti Trump syyttää niistä muita ja varsinkin maailman arvostetuimpia sanomalehtiä kuten New York Timesia.

Trumpin maailmassa kaikki, jotka eivät ole hänen puolellaan, ovat häntä vastaan.

Tätä on vaikea uskoa, mutta yksi 2010-luvun suurimmista kamppailuista on taistelu totuudesta. Siinä taistelussa mahdollisimman leveästi valehtelemalla voi päästä vaikka Yhdysvaltain presidentiksi. Suuria kansanjoukkoja ei enää kiinnosta totuus vaan paras omia ennakkoluuloja heijasteleva tarina.

Tätä kamppailua käydään myös Suomessa – eikä nyt tarvitse edes mainita maan tunnetuinta verkossa toimivaa viha- ja roskajulkaisua. Vielä kirjoittamattomassa suurromaanissa Tuntematon toimitussihteeri uutispäällikkö Antti Pokka puuskahtaa, että ”se yks kohjo sieltä Amerikasta lähti ensin, ja meidän nilkit painaa perässä”.

”Meidän nilkeistä” pahin tapaus on viime aikoina ollut puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.). Hänen ja Ylen välille syntyi kiista kaksoiskansalaisuutta koskeneesta uutisesta. Yle kertoi viime viikolla, että puolustusvoimat on ottanut käyttöön omat säännöt ja toimintatavat Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisia kohtaan. Kaksoiskansalaisia ei ole palkattu enää vähään aikaan puolustusvoimiin.

Niinistö suuttui uutisesta, vaikka on juuri itse asettanut lainsäädäntöhankkeen, jolla puolustusvoimien sotilasvirat aiotaan rajoittaa vain Suomen kansalaisille. Puolustusministeri syytti Yleä ”valeuutisesta”, joka haittaa Suomen julkikuvaa.

Suomen arvostetuimman uutisvälineen leimaaminen valeuutisen levittäjäksi on raskas syytös ja osoittaa ministeritasolta erittäin huonoa harkintaa – Niinistön tapauksessa ei mitenkään yllättäen.

Niinistö ei riehu yksin. Perussuomalaiset on käynyt jo vuosia sanasotaa etenkin Yleä mutta myös muita journalistisesti toimivia uutisvälineitä vastaan. Seura-lehden blogissa kerrottiin viime viikolla, että Ylen hallintoneuvostossa poliittinen paine on lisääntynyt, ja sylttytehtaaksi vahvistui myöhemmin juuri perussuomalaiset.

”Poliittinen kenttä on muuttunut, Ylen on syytä muuttua”, hallintoneuvostossa vaadittiin tasan vuosi sitten. Kyse on etenkin asioista, jotka ärsyttävät kansallismielisiksi itseään kutsuvia.

Demokratia edellyttää mediaa, joka päättää vapaasti, mistä se kertoo. Yleisön luottamuksen horjuttaminen siihen on kaiken maailman populistien ykköstavoitteita. Se luo maaperää vaihtoehtoisille faktoille, joita levittämällä on Suomessakin päästy varsin pitkälle. Painostuksen edessä on pidettävä pää kylmänä ja järki mukana. Nyt käydään kamppailua tiedosta, ja vanhan sanonnan mukaan tieto on valtaa.

