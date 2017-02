Jussi Joentausta

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n edustajistopaikkaa tavoittelee nyt isompi joukko kuin vuoden 2012 vaaleissa.– Jäsenistöä aktivoi osallistumaan leikkaukset, jotka kohdistuivat erityisesti julkisen sektorin työntekijöihin, arvioi helsinkiläinen ehdokas Kalevi Kannisto.

Ehdokkaiden virallistettu pääluku on 1174, edelliskerralla luku oli 1160.

Edustajistovaaleissa on kolme vaaliliittoa. Vasemmiston ja sitoutumattomien ehdokkaita on 425, demareiden ja sitoutumattomien ehdokkaita 724. Kolmannella vaaliliitolla, kommunisteilla ja sitoutumattomilla on 8 ehdokasta. Lisäksi ehdokkaita on vaaliliittojen ulkopuolelta 17.

Yksityiset sopimusalat vahvistuivat

Miksi keskusta ei asettanut omia ehdokkaita?

Yksityiset sopimusalat vahvistuivat ehdokasasettelussa. Yksityistä puolta edustavia ehdokkaista on 314 ehdokasta eli runsas neljännes kaikista ehdokkaista. Edellisvaaleissa yksityisellä sektorilla työskenteleviä oli 21 prosenttia.

Kuntakentältä ehdokkaita on puolestaan hieman aiempaa vähemmän. Nyt luku on 65 prosenttia, kun edelliskerralla se oli 71.

Iältään suurin osa eli lähes 40 prosenttia on 50 – 59 -vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä on 30 – 49 -vuotiaat, joita ehdokkaista on neljäsosa.

Ehdokkaista suurin osa, yhteensä 445 on luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Seuraavaksi eniten ehdokkaissa on lähihoitajia (75) ja koulunkäyntiavustajia (53). Kansanedustajia listalla on yhdeksän.

JHL:n yhdistyksistä suurin ehdokasmäärä on tarjolla Oulun kaupungin toimen- ja viranhaltijoilla, yhteensä 25 henkilöä. Meri-Lapin yhdistys pääsee 24 ehdokkaalla liki samaan. Vantaa (19), Oulu (17) ja Pori (16) tulevat seuraavina.

Hallituksen työntekijävastaisuus nosti oikeiston ja vihreiden kynnystä

Merkillepantavaa ehdokasasettelussa Kalevi Kanniston mukaan on se, että vihreät ja oikeistopuolueet jäivät pois. Hän on vasemmiston ja sitoutumattomien ryhmän ehdokas Helsingissä.

– Ehdokkuuskynnystä lienee nostanut istuvan hallituksen työntekijävastaisuus, Kannisto sanoo ja viittaa muun muassa pakkolaki- ja kiky-painostukseen sekä Helsingissä vihreiden ajamaan Case Palmiaan (kaupungin ruokahuollon yksityistäminen).

Silti Kannistoa ihmetyttää se, miksi keskusta ei asettanut omia ehdokkaita.

– Tällaista ei muisteta KTV/JHL vaaleista miesmuistiin, sanoo JHL:n hallituksen jäsen Kalevi Kannisto, jonka oma miesmuisti ay-toiminnassa on 31 vuotta.

Vasemmisto ja sitoutumattomat -ryhmässä leimallista on Kanniston mukaan se, että ehdokkaat ovat aktiivisia oman ammattialansa- tai/ja ammattijärjestötoiminnassa.

– He ovat työpaikoillaan tunnettuja ja arvostettuja kentän toimijoita, hän toteaa.

Vasemmistoryhmä uusiutui



Vasemmisto ja sitoutumattomat -vaaliliitossa ollaan tyytyväisiä ehdokasasetteluun.

– Ryhmämme on uusiutunut viime vuosina voimakkaasti. Nyt ehdokkaina on paljon sellaisia, jotka eivät ole olleet aiemmin ehdolla, iloitsee tamperelainen Anna Jukantupa, joka on JHL:n hallituksen jäsen.

Turkulainen ehdokas Matti Kapanen kiittelee ehdokasasettelua omalla alueellaan Varsinais-Suomessa.

– Vasemmiston ja sitoutumattomien listan täkäläisistä 34 ehdokkaasta 24 on uusia. Listalla on nyt 48 prosenttia enemmän ehdokkaita kuin viisi vuotta sitten, sanoo Kapanen, joka on ollut nyt päättymässä olevan kauden edustajiston jäsen.

Hän lisää, että Varsinais-Suomessa on nyt jäseniä JHL:ssä 2300 vähemmän kuin viisi vuotta sitten, mikä nostaa hänen mukaansa merkittävästi ehdokasasettelutyön arvoa.

Kapanen kiittelee ehdokasasettelutyöstä muun muassa Sipilän hallitusta.

– Tuntuu kuin Sipilän hallitus olisi saanut muutoinkin väkeä aktivoitumaan, hän lisää.

Maahanmuuttajataustaisetkin saatiin mukaan



Kalevi Kannisto iloitsee siitä, että Vasemmisto ja sitoutumattomat ehdokaslista on monipuolinen ja nuorentunut. Hänestä näyttää siltä, että ehdolle asettuminen on ollut innostuneinta väkirikkaissa asutuskeskuksissa.

– Ilahduttavaa aiempiin vaaleihin nähden on maahanmuuttajataustaisten monipuolinen ehdolle asettuminen. He haluavat päästä vaikuttamaan omassa ammattiliitossaan, hän lisää.

Edustajistovaalit järjestetään 13.-29. maaliskuuta. Ehdokkaita esittelevä vaalikone avataan 16. helmikuuta.