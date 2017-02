Lehtikuva/Markku Ulander

Katja Hänninen: Postilain uudistamisessa puolustettava työntekijöitä.

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen puolustaa työntekijöiden asemaa ja työehtoja postilain uudistuksessa. Hallitus esittää postin jakelun harventamista taajamissa kolmipäiväiseksi. Taajamien ulkopuolella säilyisi viisipäiväinen jakelu, jonka järjestäminen kilpailutettaisiin.

– Valtion on oltava vastuullinen omistaja ja työnantaja. Kilpailutuksen seurauksena työntekijöiden tilanne muuttuu entistä epävarmemmaksi. Oma työ on vaakalaudalla jokaisen kilpailutuksen kohdalla. Me emme voi rakentaa peruspalvelua tällaisen työntekijöiden kyykytyksen varaan, Hänninen sanoo.

Hänninen korostaa postin roolia peruspalveluna. Postin palveluiden kytkeminen muihin palveluihin kustannusten pienentämiseksi sisältää Hännisen mukaan riskejä.

– Ruohonleikkuussa, koulukuljetuksissa tai kotihoidossa on jokaisessa oma ammatillinen osaamisensa, eikä niitä voida noin vaan yhdistää postin keräilyyn ja jakeluun. Pelkään, että säästöjä haetaan työntekijöiden selkänahasta, kun työehdot heikentyvät ja suomalaisten taskuista, kun postikulut nousevat. Samalla peruspalvelu kärsii.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) esitys postilain uudistukseksi oli lähetekeskustelussa eduskunnassa tänään keskiviikkona.