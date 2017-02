Silvia Modig: Terrafamen taloudellinen tilanne syyniin.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Silvia Modig (vas.) perää selvitystä Terrafamen kaivoksen tilanteesta ennen kuin eduskunta seuraavan kerran joutuu ottamaan kantaa lisärahoituspyyntöön. Hän toteaa eduskunnan aiemmin joutuneen myöntämään yhtiölle rahaa ilman riittävää tietoa sen taloudellisesta kannattavuudesta tai ympäristökysymysten hallinnasta.

Modig arvioi seuraavan rahapyynnön tulevan vielä kuluvan kevään aikana. Hän teki asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Luvut ihmetyttävät

Modig toteaa, että Terrafamen talouslukuja on ihmetelty. Yhtiö ilmoitti, että vuoden 2016 viimeisen kvartaalin tulos oli positiivinen. Nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi syksyllä, mutta on nyt jälleen kääntynyt laskuun.

Modigin mukaan on epäselvää, onko kaivoksen tulevaisuuden näkymiä arvioitu oikeiden maailmanmarkkinahintojen mukaan.

– Haluan olla varma, ettei nikkelisulfidisakkaa dumpata ulkomaille alihintaan, jotta mahdollisille rahoittajille voitaisiin esitellä hienoja myyntivolyymejä. Eduskunta ei voi enää myöntää rahaa sokkona, Modig sanoo.

Hän pitää selvänä, että yhtiön esittämä kuva ei vakuuta kaikkia.

– Yksi varma merkki siitä, ettei talouden ennuste ole niin positiivinen kuin yhtiö ilmoittaa, on se ettei ulkopuolista sijoittajaa ole vielä löytynyt, Modig kirjoittaa blogissaan.

Hämmentävä tilanne

Modig tutustui pari viikkoa sitten Sotkamossa Terrafamen ympäristöongelmiin. Vierailun perusteella hän arvioi kaivoksen vesitaseen ja jätevesien pitoisuuksien olevan tällä hetkellä hallinnassa.

– Näyttää siltä, että Terrafame on saanut hoidettua Talvivaaran aiheuttamat jätevesiongelmat kuntoon, hän sanoo.

Väliaikaisen luvan raja-arvoja ei ole yhtiön omien tietojen mukaan ylitetty.

– Lupienvastaisia juoksutuksia ei voi hyväksyä, mutta ilmeisesti bioliuotusprosessi on vihdoin saatu toimimaan, jolloin myös vesien hallinta on helpompaa. Tämä on tärkeää, sillä Talvivaaran aikana tehdyt virheet ovat tulleet ympäröivälle luonnolle aivan liian kalliiksi.

Modig pitää Terrafamen tilannetta hämmentävänä

– Onko käymässä niin, että samalla kun ympäristöongelmat eivät enää estäisi kaivostoimintaa, johtavat taloudelliset realiteetit kaivoksen sulkemiseen? hän kysyy

Parhaillaan yhtiöllä on käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointia, joissa arvioidaan myös kaivoksen alasajoa.