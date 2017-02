Ylioppilaskirjoituksia pitää yhä kehittää

Pietu Heiskanen 18-vuotias joensuulainen abiturientti. Asuu Helsingissä. Aloitti Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajana vuodenvaihteessa. Keskusta-aktiivi. Harrastukset järjestötoiminta, juokseminen ja kuntosali.

Ylioppilaskirjoitukset alkavat tämän kevään osalta perjantaina äidinkielen tekstitaidon kokeella. Vastaako ylioppilastutkinto nykyajan tarpeita, Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen?

– Ylioppilastutkintoa pitää yhä viedä sisällöltään ja rakenteiltaan eteenpäin esimerkiksi opetusministeriön viime syksynä asettaman työryhmän loppuraportin hengen mukaisesti. Siinä pohdittiin ylioppilastutkinnon tehokkaampaa hyödyntämistä haettaessa korkeakouluun. Liiton kanta on se, että koska lukio on jatko-opintoihin valmistava oppilaitos, ylioppilastutkintoa pitäisi hyödyntää yhä tehokkaammin korkeaopintoihin pääsyssä. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, että nuoren jatko-opintosuunnitelmat olisivat kerrasta poikki. On olemassa aloja, joille tarvitaan soveltuvuuskokeita.

– Rinnalla ylläpidettäisiin ja mahdollisesti luotaisiin lisää myös vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluun. Kuitenkin sillä osaamisella, jonka kartuttaa toisella asteella, pitää pystyä hakeutumaan jatko-opintoihin.

Tuoreet muutokset ovat ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen ja tulosten valtakunnallisen vertailtavuuden parantaminen. Mitä ne tarkoittavat?

– Sähköiset kokeet otettiin osittain käyttöön viime syksynä ja kaikkien kokeiden on tarkoitus olla sähköistettyjä vuonna 2019. Vertailtavuus on parantunut, kun nykyisin Gaussin käyrän jakauma katsotaan koko kirjoittajamassasta vuoden aikana eli kahdesta peräkkäisestä kirjoituskerrasta. Ajatuksena on vähentää kikkailua.

Ylioppilaskokeen kehittämisen yhteydessä on puhuttu kielten suullisesta kokeesta, ryhmätyöosiosta, internetin käytöstä kokeessa ja ainerajojen ylittämisestä. Mikä on realistinen seuraava uudistus?

– Suullisen kielitaidon mittaaminen vieraissa kielissä on seuraava askel. Siinä tuntuu olevan selkeä tahtotila ja sitä tuntuu kannattavan useat tahot. Uudistuksissa on kuitenkin usein ratkaistavana teknisiä haasteita.

Olet itse kevään abiturientti. Miten valmistaudut ylioppilaskokeisiin?

– Uskon, että kun on tehnyt ahkerasti töitä läpi lukion, asiat menevät hyvin. Totta kai pitää myös prepata itseään ennen kirjoituksia.

Mitä otat evääksi?

– Hedelmiä ja vesipullon.