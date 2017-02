Lehtikuva/Timothy A. Clary

Ivanka Trump on vuosia toiminut Rupert Murdochin tytärten edunvalvojana.

Mediamoguli Rupert Murdochilla ja presidentti Donald Trumpilla on läheinen yhteys tytärtensä kautta. Tämä luo välillisesti myös yhteyden Trumpin ja Fox-television välille.

Financial Times -lehti (FT) kertoo tänään, että Donald Trumpin tytär Ivanka Trump on vuosien ajan ollut Murdochin alaikäisten tytärten Gracen ja Chloen edunvalvoja.

Grace on nyt 15-vuotias ja Chloe 13. Yhdessä he omistavat lähes 300 miljoonan dollarin arvosta osakkeita Murdochin yhtiöissä News Corp ja 21st Century Fox. Lisäksi tyttärillä on huomattavat omistukset muissa Murdochin yhtiöissä.

Rupert Murdoch on palannut Fox Newsin johtoon sen pääjohtajan erottua viime vuonna.

Ivanka Trump on toiminut tytärten etuja valvovassa viiden hengen toimikunnassa aina joulukuun 28. päivään asti.

Fox News Murdochin imperiumia

Australialaissyntyinen, 85-vuotias Rupert Murdoch on virallisesti astunut sivummalle yhtiöidensä johtamisesta, mutta Financial Timesin mukaan hän vaikuttaa edelleen merkittävästi taustalla.

Rupert Murdoch johtaa tällä hetkellä virallisestikin konservatiivista uutiskanavaa Fox Newsia, kun sen pääjohtaja erosi viime vuonna.

FT:n mukaan Murdoch valitsi henkilökohtaisesti uuden henkilön Foxin toimittajan Megan Kellyn tilalle tämän otettua julkisesti yhteen Trumpin kanssa vaalikampanjan aikana.

Grace ja Chloe Murdochin äiti on Wendy Deng, joka oli Rupert Murdochin puoliso vuodet 1999–2013.

FT:n mukaan Murdoch pitää säännöllisesti yhteyttä sekä Donald että Ivanka Trumpiin. Ivankalla ei ole virallista roolia hallinnossa, mutta hän on osallistunut monta kertaa isänsä rinnalla virallisiin tapaamisiin, viimeksi viime viikolla.