Lehtikuva/Markku Ulander

Kuntavaalikampanjaa käydään jo. Hallituspuolueet aloittivat kolmella vaihtoehtoisella totuudella.

Eduskunnassa keskiviikkona käyty keskustelu pääministerin ilmoituksesta oli samalla epävirallinen kuntavaalikampanjan avaus. Se paljasti asetelmat, joita toistetaan seuraavat kaksi kuukautta.

Hallituspuolueista etenkin keskustan ja perussuomalaisten mielestä suurin työ on jo tehty. Kuukauden voimassa ollut kilpailukykysopimus on saanut ihmeitä aikaan eikä lisäleikkauksia tarvita. Loppu on hienosäätöä.

Talouteen perussuomalaisilla ei ole enää mitään sanottavaa. Puolueen mielestä kaikki paukut pitää nyt laittaa ”maahanmuuttokriisin” hoitamiseen.

Kokoomus varoittelee liian myönteisistä näkymistä. Jos nyt todetaan, että Suomi on laitettu kuntoon, on lisäleikkauksia ja / tai rakenteellisia uudistuksia äärimmäisen vaikeaa viedä enää läpi.

Hallituksen menestyspropaganda on niin läpinäkyvää, että tässä keskustelussa punavihreä oppositio on vahvoilla. Keskiviikkona etenkin vasemmistoliitto pääsi suorastaan loistamaan puhkoessaan hallituksen vaihtoehtoisia totuuksia.

Vaihtoehtoinen totuus 1: velkaa vähemmän



Suurimman huomion keskiviikkona keräsi pääministeri Juha Sipilän kehaisu siitä, että käänne on nyt tapahtunut.

– Valtionvelkaa tuli viime vuonna lisää vain 2,5 miljardia euroa. Tähän on omat erityissyynsä, mutta fakta on, että alustavien tietojen mukaan valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut lainkaan.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki suoritti pikaisen faktantarkistuksen Valtiokonttorista. Erityissyyksi paljastui vaalikikka: valtion kassa oli tyhjennetty, jotta velkaa tarvittaisiin vähemmän.

– Pääministeri Sipilän puheesta olisi ollut ylpeä jopa legendaarinen Irakin tiedotusministeri, joka sanoi kaksi päivää ennen Bagdadin valtausta, että USA kaatuu päivänä minä hyvänsä.

– Tämä luku 2,5 miljardia velan ottoa viime vuonna, se oli aika iso uutinen. Soitimmekin Valtiokonttoriin ja kysyimme, mistä tämä suuri ero johtuu. Ero myönnettyjen velkavakuuksien ja toteutuneen velanoton välillä johtuu isolta osalta siitä, että Valtiokonttorin ei ole tarvinnut ottaa koko budjetissa osoitettua velkaa, koska valtion kassassa on ollut reippaasti rahaa. Suuret kassavarat johtuvat siitä, että vuonna 2015 erääntyi poikkeuksellisen paljon velkoja ja valtion kassa kasvoi noin 4 miljardiin. Valtio ylläpitää suuria kassavaroja, vieläkin siellä on noin 2 miljardia. Eli, arvoisa pääministeri, juuri sopivasti ennen vaaleja: te olette syöneet valtion kassaa ja kehutte sitä täällä talouden parantamisena.

Sipilä joutui tarkentamaan, että odotettua vähäisempi velkaantuminen johtui kassan pienentymisestä 1,3 miljardilla ja lisäksi kertaluonteisia tuloja tuli viime vuonna noin 700 miljoonaa.

Ilman kikkailuja ja kertaluonteisia tuloja velkaa olisi siis pitänyt ottaa 2 miljardia enemmän, yhteensä 4,5 miljardia euroa – tämä hallitukselta, joka tekee suuria leikkauksia velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Vaihtoehtoinen totuus 2: pitkäaikaistyöttömyys alenee



Hallitus kaunistelee työllisyyskehitystä. On totta, että työttömyys on laskenut, mutta kokonaiskuvassa pitää ottaa huomioon esimerkiksi piilotyöttömyyden kasvu.

Konkreettisen vaihtoehtoisen totuuden tässäkin asiassa sanoi pääministeri:

– Jopa pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt hiljalleen laskuun, hän väitti.

Taas joutui Arhinmäki oikaisemaan:

– No, tarkistimme viimeisimmän TEMin taulukon, jonka mukaan vuodenvaiheessa oli 122 000 pitkäaikaistyötöntä: 3 800 enemmän kuin vuosi sitten. Eli tämäkään fakta teidän puheessanne ei pitänyt paikkaansa. Faktat kohdalleen, pääministeri Sipilä.

Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström kävi myöhemmin puhujapöntössä vahvistamassa, että Arhinmäen luvut olivat oikeat.

Vaihtoehtoinen totuus 3: työttömiä 34 000 vähemmän



Etenkin keskusta, mutta myös perussuomalaiset toistaa nyt lukua 34 000. Siis, että työttömiä on 34 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Näin sanoi esimerkiksi Katri Kulmuni keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

Uusimmat työttömyysluvut ovat joulukuulta. On totta, että Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan ”työttömiä oli vuoden 2016 joulukuussa 207 000, mikä oli 34 000 vähemmän kuin vuosi sitten”.

Tilastokeskuksen liitteissä kerrotaan kuitenkin myös kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistetut luvut. Ne löytyvät täältä. Tämän taulukon mukaan työttömiä oli 17 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Keskusta laittaa siis puolet paremmaksi.