Turun kaupunki/Samu Valleala

Peräti 96 prosenttia turkulaisista kannattaa pyöräilyn edistämistä.

Ensimmäistä kertaa tehdyssä pyöräilybarometrissa Turku saa asukkailta vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Lähes kaikki (96 prosenttia) suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen, kertoo Turun kaupunki tiedotteessaan.

Turussa pyöräillään paljon, barometrin mukaan 63 prosenttia aikuisväestöstä pyöräilee kesäisin vähintään kerran viikossa ja jopa 74 prosenttia ainakin joskus.

Turussa liikutaan pyörällä myös talvella. Talvella asukkaista pyöräilee 23 prosenttia, kun sama luku Helsingissä on 11 prosenttia (2016). Vuodenajasta riippumatta lumettomana ja jäättömänä aikana 43 prosenttia turkulaisista pyöräilee.

Turkulaiset toivovat kattavampaa pyörätieverkostoa ja turvallisuuden kohentamista.

Kätevyys tärkein syy

Pyöräilijä haluaa liikkua sujuvasti paikasta toiseen, sillä yleisin pyöräilymatkan tarkoitus on työ- tai opiskelumatka ja tärkein syy valita pyöräily liikkumistavaksi on sen kätevyys niin kesällä kuin talvellakin.

Työ- tai opiskelumatkojen osuus ja liikkumismuodon kätevyys korostuvat talviaikaan.

Turussa pyöräillään kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa.

Polkupyörä täydentää myös hyvin muita liikkumismuotoja. Päivittäin lumettomana aikana pyörällä liikkuvista 15 prosenttia käyttää päivittäin myös joukkoliikennettä ja 23 prosenttia autoa.

Valtaosa tyytyväisiä

Pyöräilevien asukkaiden mielestä Turku on melko hyvä pyöräilykaupunki. Valtaosa (86 prosenttia) on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Turkuun pyöräilykaupunkina. Pyöräilyn sujuvuuteen tyytyväisiä on saman verran, (87 prosenttia), mutta turvallisuuteen tyytyväisiä oli vähemmän (77 prosenttia).

Keskustassa oltiin tyytymättömiä pyöräilykokemukseen muita alueita enemmän. Tyytymättömyys kohdistui etenkin soveltuvien reittien määrään, väylien erotteluun, pyörien pysäköintimahdollisuuksiin sekä pyöräväylien työmaa-aikaisiin poikkeusjärjestelyihin. Yli viidennes koki turvattomuutta pyöräillessään Turussa.

Ympäri vuoden pyöräilevistä asukkaista 72 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä pyöräreittien talvihoitoon, ja parannuksia toivotaan etenkin liukkauden torjuntaan ja sohjon poistoon.

Barometristä selviää, että talvipyöräily lisääntyisi, jos pyöräilijöiden ei tarvitsisi ajaa ajoneuvoliikenteen joukossa ja jos pyöräteiden liukkautta torjuttaisiin paremmin.

Parempi turvallisuus toiveena

Barometrin mukaan turkulaiset pyöräilisivät enemmän, jos pyöräilyverkosto olisi kattavampi ja pyöräily turvallisempaa. Pyöräily lisääntyisi myös, jos pyörien pysäköintipaikat olisivat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta, ruuhkaisimmat pyörätiet olisivat leveämpiä, päällysteet paremmassa kunnossa ja talvihoito laadukkaampaa.

Barometrissä selvisi myös, että kaupunkilaiset olisivat kiinnostuneita kaupunkipyöristä, mikäli niitä olisi saatavilla sopivissa paikoissa (74 prosenttia). Kaupunkipyörissä kiinnosti niiden tarjoama mahdollisuus kuntoiluun ja huvipyöräilyyn.

Tutkimus on yksi seurantamittari EU:n rahoittamassa hankkeessa, jossa kehitetään fiksuja ja puhtaita liikkumisratkaisuja viidessä kaupungissa: Turussa, Madridissa, Tukholmassa, Münchenissä ja Rusessa.

Barometrin tulokset (tiivistelmä luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).