Afrikkalaiset ja juutalaiset muistuttavat menneisyyden tapahtumista.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin muslimeja koskeva maahantulokielto – joka on toistaiseksi jäädytetty oikeuden päätöksellä – tyrmistyttää yhtä lailla afrikkalaisia, Lähi-idän kristittyjä kuin juutalaisiakin.

Aiemmin afrikkalaisia tuotiin väkisin orjiksi Amerikkaan, ja nyt Yhdysvallat kieltäytyy ottamasta vastaan edes pakolaisia osasta Afrikan maita, hämmästelee Afrikan unionin väistyvä puheenjohtaja Nkosazana Dlamini Zuma.

Trumpin seitsemän maan kieltolistalla ovat Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan ja Syyria, joista kolme sijaitsee Afrikassa.

Siirtolaisten rakentama Yhdysvallat alkaa nähdä kaikki maahantulijat mahdollisina terroristeina.

Hämmästelyyn yhtyy moni IPS:n haastattelema ulkomaalaistaustainen amerikkalainen.

Kristityt Syyrian muslimien tukena

Fadi Hallisso toimi aiemmin jesuiittapappina Syyriassa ja pyörittää nyt maanmiehiään auttavaa järjestöä Yhdysvalloissa. Basmeh-zeitooneh -järjestön viidestä perustajasta kaksi muuta on Hallisson tavoin kristittyjä.

– Syyriassa ja Libanonissa työskentelemme melkein yksinomaan muslimien parissa. Eri uskonnollisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten yhteistyö on juuri sitä, mitä maailma nyt tarvitsee, Hallisso vakuuttaa.

– Uskonto on vahva työkalu, mutta emme käytä sitä tuhon ja vihan välineenä. Rakennamme siltoja eri yhteisöjen välille, jotta lapsillamme olisi parempi tulevaisuus, hän jatkaa.

Yhdysvaltain historia unohtui

Hallisson mukaan kristittyjä ei vainota Syyriassa enempää kuin muslimeja.

– Olemme kaikki ihmisiä ja kärsimme mahdottomasta tilanteesta, joka pitäisi saada pian loppumaan.

Hän paheksuu, että siirtolaisten rakentama Yhdysvallat alkaa nähdä kaikki maahantulijat mahdollisina terroristeina.

– Oma historia on unohdettu kokonaan.

Asiaan liittyy myös käytännön pulmia.

– Miten oletamme Libanonin, Jordanian ja Turkin jatkavan miljoonien pakolaisten vastaanottamista, jos 10 000 syyrialaista on ongelma Yhdysvalloille, Hallisso kysyy.

Yhteinen huoli kasvaa

Afganistanista New Yorkiin muuttanut Said Sabir Ibrahimi on mukana järjestämässä juutalaisten ja muslimien yhteistä solidaarisuustoimintaa.

– Aistimme avointa islaminpelkoa, verhottua antisemitismiä ja hyökkäyksiä naisia vastaan, Ibrahimi sanoo.

– Hyvä uutinen on se, että uskonnolliset ja muut ryhmät ilmaisevat yhdessä huolensa kaoottisesta politiikan muutoksesta. Mielenosoitukset ovat kasvaneet mittoihin, jollaisia ei liene nähty sitten Vietnamin sodan, hän pohtii.

Holokaustin muistopäivä

Monia Yhdysvaltain juutalaisia järkytti se, että Trump julisti maahantulokieltonsa juutalaisten joukkotuhon eli holokaustin muistopäivänä 27. tammikuuta.

Liberaalin J Street -juutalaisjärjestön puheenjohtaja Jeremy Ben-Ami sanoo, että Trumpin muslimeja syrjivä päätös muistuttaa toisen maailmansodan aatosta. Yhdysvallat ei tuolloin antanut turvapaikkaa natsien vainoja pakeneville Euroopan juutalaisille.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Madeleine Albright twiittasi hiljan, että hän on valmis rekisteröitymään muslimiksi, jos Trump perustaa sellaisen rekisterin.

– Minut kasvatettiin katolilaiseksi, ryhdyin myöhemmin episkopaaliksi ja sain tietää, että sukuni oli juutalainen. Solidaarisuussyistä olen valmis ryhtymään muslimiksi, ilmoitti Albright, jonka perhe pakeni Yhdysvaltoihin Tšekkoslovakiasta.

