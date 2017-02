Lehtikuva/Markku Ulander

Kansalaisaloite sai 56 000 allekirjoittajaa. He vaativat, että valtio lunastaa Malmin lentoaseman itselleen.

Yli 56 000 suomalaisen allekirjoittama Lex Malmi -kansalaisaloite luovutettiin keskiviikkona eduskunnan puhemies Maria Lohelalle. Aloitteessa esitetään, että valtio lunastaa Malmin lentoaseman itselleen.

Kansalaisaloitteen tekijöiden mielestä Malmin lentoasemalla on huomattava valtakunnallinen merkitys. Sillä on keskeinen rooli sekä̈ maakuntien että koko Suomen tavoitettavuudessa. Koko maan kehittyminen ja elinkeinoelämä nojaavat toimiviin ja ruuhkattomiin lentoyhteyksiin alueiden välillä.

– Keskellä pääkaupunkiseutua on oltava paikka, joka voi palvella nopeasti yleistyvää aikataulutonta liikennettä. Kaikissa Länsi-Euroopan pääkaupungeissa on kenttä aikatauluttomalle liikenteelle. Suomen osalta Malmi on ainoa järkevä paikka kentälle, joka palvelee kansallista ja lähimaista tulevaa potkurikone-, liikesuihkukone- ja helikopteriliikennettä, toteaa Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Dronet ilmaan Malmilta



Aloitteen mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kasvutavoitteiden toteutuessa sen edellytykset palvella nopeasti yleistyvää aikataulutonta liikennettä heikkenevät. Finavian suunnitelmissa Helsinki-Vantaa panostaa Aasian ja Euroopan väliseen liikenteeseen. Finavian tavoitteissa Helsinki-Vantaan läpi kulkee vuonna 2020 yli 20 miljoonaa matkustajaa.

Yrittäjä Peter Vesterbackan mukaan uusi älykäs liikkuminen tapahtuu myös siivillä.

– Miehittämättömät rahtilennot ovat jo todellisuutta. Dronet, sähkölentokoneet ja muut tulevaisuuden älykkäät ilmailumuodot tarvitsevat turvallisen paikan keskellä pääkaupunkiseutua. Suomi ja varsinkin pääkaupunkiseutu tarvitsevat reitin taivaalle. Valmis reitti löytyy jo nyt Malmin kiitotien päästä.

”Lennot ja asuminen mahtuvat”



Lex Malmilla valtio lunastaisi Malmin lentoaseman 138 hehtaarin alueen ja rakennukset Helsingin kaupungilta rahallista korvausta tai aluevaihtoa vastaan. Aloitteessa arvioidaan, että Malmin lentoaseman lunastus maksaisi valtiolle 25–30 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 hallitus sitoutui rakentamaan Malmia vastaavaan lentokentän pääkaupunkiseudulle, jos lentotoiminta Malmilla lakkaa.

Helsingin kaupunki on suunnitellut Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille uutta kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Suunnittelualue on yhteensä noin 300 hehtaaria.

Hyvösen mielestä Malmin lentoaseman säilyttäminen ei uhkaa asuntorakentamista alueella.

– Lentäminen ja asuntorakentaminen eivät sulje toisiaan pois. Molemmat ovat osa koko pääkaupunkiseudun ja Suomen tulevaisuutta.